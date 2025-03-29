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Военная операция на Украине ,  
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Экс-премьер рассказал о поручении Зеленского и отказе да Силвы от встречи

Экс-премьер Италии рассказал о поручении Зеленского и отказе да Силвы от встречи
Сюжет
Военная операция на Украине
Экс-премьер Италии Массимо Д’Алема сообщил, что Зеленский просил его встретиться с властями Бразилии и Китая, чтобы узнать, готовы ли они помочь Киеву. Да Силва «чуть не выгнал» политика, в Пекине встреча прошла удачнее
Массимо д&rsquo;Алема
Массимо д’Алема (Фото: Zuma / ТАСС)

Итальянский политик Массимо Д’Алема, с 1998 по 2000 год занимавший пост председателя совета министров страны, рассказал о просьбе президента Украины Владимира Зеленского узнать у властей Бразилии и Китая, готовы ли они оказать поддержку Киеву, пишет La Repubblica.

Д’Алема сообщил, что пообщался с Зеленским «в кулуарах инициативы по Балканам» (президент Украины участвовал в саммите балканских государств в Тиране в феврале 2024 года. Идет ли речь именно об этом мероприятии, Д’Алема не уточнил). «И он ясно сказал мне, что его страна находится под угрозой катастрофы, потому что «американцы рано или поздно уйдут, а европейцы ненадежны», — процитировал экс-премьер Зеленского.

Со слов Д’Алема, украинский президент попросил его поехать в Бразилию и Китай, чтобы понять, могут ли лидеры этих стран Луис Инасиу Лула да Силва и Си Цзиньпин «что-то сделать». «Я поехал, но Лула чуть не выгнал меня, сказав, что Украина — это проблема американцев и что они должны ею заниматься. Я, по его словам, вместо этого должен заняться Палестиной», — утверждает итальянский политик.

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В Китае экс-премьер встречался с представителем Коммунистической партии, «ответственным за внешнюю политику». Тот сообщил, что Пекин может подумать о размещении на Украине международных сил по примеру Косово. На прощание собеседник Д’Алема произнес фразу, заставившую экс-премьера задуматься: «Знаете, вы первый европеец, который приехал поговорить с нами об этом. Остальные только просят нас не поддерживать Россию».

La Repubblica пишет, что Д'Алема, выполнял «секретную дипломатическую миссию» от имени Зеленского, но ее результаты неизвестны.

Бразилия и Китай весной прошлого года подготовили «мирный план» из шести пунктов, который включает беспрепятственный ввоз гуманитарной помощи в пострадавшие от боев районы, защиту гражданского населения, обмен военнопленными и прекращение конфликта. План отвергли Украина, Евросоюз и США, посчитав, что он отвечает интересам России, Зеленский назвал его «деструктивным». Россия положительно оценивала предыдущую инициативу Китая, представленную в феврале 2023 года: президент Владимир Путин допускал, что предложения Пекина могут в будущем быть взяты за основу при выработке плана по мирному урегулированию.

И Бразилия, и Китай заявляют, что не намерены поставлять оружие Украине или России, и призывают стороны к переговорам. Да Силва исключил отправку войск на территорию Украины, но заявил о готовности разместить миротворческий контингент. В Китае отмечали, что не рассматривают участие в международной миротворческой миссии, вероятное создание которой обсуждают в Европе.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Италия Украина Владимир Зеленский Лула да Силва Бразилия Китай
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Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
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