Зеленский заявил, что США меняют условия соглашения о ресурсах

США меняют правила сделки об использовании доходов от продажи украинских природных ресурсов, поэтому говорить о ее заключении пока рано, заявил Зеленский. Детали соглашения Киев и Вашингтон обсуждают с начала февраля

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Говорить о заключении соглашения о редкоземельных металлах между Украиной и США пока рано, потому что Вашингтон постоянно меняет условия, заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Париже.

Накануне, 26 марта, министр финансов США Скотт Бессент рассказал, что Украина рассматривает проект соглашения, которое передал Вашингтон. Он допустил, что подписание сделки может произойти уже на следующей неделе.

«Мне кажется, мы уже договорились, что будет рамочное соглашение, а затем полное. Сейчас, я так понимаю, команды украино-американские работают над этим, потому что Америка сейчас меняет эти правила и предлагает сразу полное соглашение, а полное соглашение требует детального изучения, потому что это серьезные соглашения, которые ратифицируются в парламенте», — рассказал Зеленский (цитата по «РБК-Украина»).

Украинский президент подчеркнул, что при обсуждении условий сделки по недрам необходимо действовать «сдержанно» и «спокойно». «Но я не хочу, чтобы у США было ощущение, что Украина против. Мы показывали позитивные сигналы, и мы за сотрудничество с США», — добавил он.

О получении от США нового варианта соглашения по ресурсной сделке Зеленский сообщил 25 марта. Предыдущий вариант Украина и США планировали подписать в феврале. Однако сделка сорвалась из-за перепалки президента США Дональда Трампа с Зеленским во время его визита в Белый дом.

По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, новый проект соглашения включает в себя все украинские полезные ископаемые. Согласно документу Киев будет обязан передавать доходы от полезных ископаемых в специальный фонд, а американским вкладом предлагают считать оказанную военную помощь с 2022 года.

Железняк считает, что украинский парламент никогда не ратифицирует данное соглашение в таком виде, какой оно имеет сейчас. По словам депутата, документ «существенно ограничивает права Украины» и не содержит «даже намека» на гарантии безопасности.