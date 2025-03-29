Партия Порошенко заявила о маразме из-за обвинений в подыгрывании России

Партия ответила на обвинения Порошенко в госизмене из-за соглашений с Россией 2010 года о присутствии Черноморского флота на Украине. Она назвала их «маразмом» и попыткой «полной зачистки» политического поля страны от оппозиции

Петр Порошенко (Фото: официальный канал Петра Порошенко в Telegram)

Экс-президенту Украины Петру Порошенко, лидеру партии «Европейская солидарность», нынешние власти пытаются «приписать подыгрывание россиянам», сказано в заявлении партии, опубликованном агентством «Интерфакс-Украина».

В материалах Государственного бюро расследований (ГБР) говорится о некой роли Порошенко в подписании Харьковских соглашений 2010 года о размещении Черноморского флота. Политика в бюро называют приближенным к «Партии регионов» и ее лидеру Виктору Януковичу, который был предшественником Порошенко на посту президента, а также утверждают, что в 2009 году глава «Европейской солидарности» посещал Москву, чтобы договориться об условиях присутствия Черноморского флота на Украине. Партия опровергает всю эту информацию, отмечая, что в это время Порошенко не занимал государственных постов.

«Европейская солидарность» также заявляет, что против ее лидера готовятся и другие обвинения — одно из них может коснуться его благотворительного фонда, помогающего ВСУ.

«После перечисления всех этих маразмов хочется понять: что вообще происходит? Все просто: ГБР и власть задним числом пытаются подвести хоть какое-то обоснование под явно неконституционные санкции против Петра Порошенко, а также реализовать свою давнюю мечту о полной зачистке политического поля страны от любой оппозиции или даже критики перед выборами, которые, по сценарию власти, должны пройти в советском стиле — с одним безальтернативным кандидатом», — заявили в партии.

13 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Порошенко. Политик заявил, что ограничения были введены президентом Украины Владимиром Зеленским потому, что он боится проиграть на выборах и пытается «убирать конкурентов или оппонентов». По мнению Порошенко, что Зеленский «ненавидит» его с 2019 года, когда прошли последние президентские выборы. Тогда Порошенко баллотировался на второй срок, но Зеленский обошел его.

Действующий президент обвинил Порошенко в выводе из страны «миллиардов гривен» и сказал, что санкции с бывшего главы государства могут быть сняты, если тот вернет выведенные средства в бюджет, а их направят армии Украины.