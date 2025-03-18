Порошенко обвинил команду Зеленского в подталкивании Украины к диктатуре

Бывший украинский президент назвал Зеленского «неудачным лидером команды, которая ведет страну к диктатуре». Он заверил, что не допустит этого

Петр Порошенко (Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Команда президента Владимира Зеленского ведет Украину «к диктатуре», считает бывший украинский лидер Петр Порошенко. Об этом он сказал в интервью Bild.

«Он неудачный лидер команды, которая ведет страну к диктатуре», — заявил Порошенко. «И мы не допустим возникновения диктатуры в Украине», — подчеркнул он.

Экс-президент назвал введенные против него в феврале санкции «нападением на свободу и демократию». «Это также атака на наше европейское будущее, потому что верховенство закона, которое сейчас жестоко нарушается, имеет решающее значение для нашей европейской интеграции», — убежден он.

По его словам, такое решение — «просто очень глупое, незаконное, преступное нарушение закона». «Я единственный политический лидер, единственный лидер оппозиции, [попавший под санкции] без каких-либо объяснений», — отметил Порошенко.

Вместе с ним в санкционный список были включены бизнесмен Игорь Коломойский, политик Виктор Медведчук, бизнесмен и экс-депутат Константин Жеваго, а также предприниматель Геннадий Боголюбов, бывший партнер Коломойского.

Порошенко считает, что Зеленский хочет «избавиться от всех конкурентов». Он еще раз подчеркнул, что «неприемлемо, когда Украина приближается к границам демократии и свободы, когда происходят нападения на местное самоуправление, когда на лидера оппозиции нападают незаконно и неконституционно». Украина должна сохранить единство, убежден бывший украинский лидер.

Говоря о том, что в Белом доме хотят отставки Зеленского, Порошенко отметил: «Кто будет лидером Украины — это дело украинского народа». При этом он напомнил об обещании Зеленского не баллотироваться на второй срок. «Знаете, что сказал Зеленский в своей предвыборной программе в 2019 году? Он сказал: «Я не буду баллотироваться на второй срок. Я ухожу после первого срока», — подчеркнул экс-президент. «Я полагаюсь на него», — добавил он. Bloomberg в начале марта сообщал, что некоторые помощники президента США Дональда Трампа выступают за отставку украинского лидера при любой мирной сделке. В то же время сам Трамп придерживается менее жесткой позиции, отмечало агентство. Украинский президент выражал готовность уйти в отставку, если это потребуется для достижения мира или вступления страны в НАТО.

Говоря о предложении 30-дневного перемирия, Порошенко заметил, что вероятность прекращения огня есть только в ближайшие два-три месяца. «Это либо происходит, либо не происходит в течение двух-трех месяцев, а потом не происходит вообще», — уверен он.

По итогам встречи представителей США и Украины в Саудовской Аравии 11 марта стало известно, что Киев согласился на 30-дневное прекращение огня при аналогичном шаге Москвы. Вашингтон в ответ восстановил военную помощь и обмен разведданными. Трамп выражал уверенность в том, что Россия даст положительный ответ. Владимир Путин заявил, что Россия выступает за идею перемирия, но озвучил несколько нюансов, которые хотел бы предварительно обсудить с американским коллегой. Москва потребовала приостановить все поставки оружия Киеву на время прекращения огня, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.