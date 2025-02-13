Зеленский назвал условие снятия санкций с Порошенко

Порошенко и Медведчук действовали вместе и переводили деньги, направленные армии, через фонды в свои партии. Санкции с политиков могут снять, если деньги передадут обратно армии Украины, заявил Зеленский

Пётр Порошенко и Владимир Зеленский (Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность снятия санкций СНБО против пятого президента Украины Петра Порошенко, если тот передаст армии Украины свои деньги, которые были выведены из страны.

По словам Зеленского, речь идет о «миллиардах гривен». Он добавил, что те, кто попал под санкции, могут вернуть средства в бюджет. Их направят в вооруженные силы. В этом случае санкции снимут, пообещал украинский президент.

«Я просто удивлен, что раньше финмониторинг ничего нам не показывал», — рассказал Зеленский о сути претензий. По его словам, «все эти люди, Медведчук и Порошенко, они партнеры в этом кейсе». Президент Украины уточнил, что располагает информацией об отмывании средств, направленных на поддержку вооруженных сил, через фонды, а оттуда «членам своей партии».

О том, что против Порошенко введены санкции, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины объявил утром 13 февраля. Они также были введены в отношении

бизнесмена Игоря Коломойского,

политика Виктора Медведчука,

бизнесмена и экс-депутата Константина Жеваго,

предпринимателя Геннадия Боголюбова (бывший партнер Коломойского).

Объявляя о санкциях, Зеленский заявил, что миллиарды, «заработанные фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы». Эти деньги «должны работать на защиту Украины и украинцев», сказал он.

Информация, что против Порошенко ввели санкции, появилась вечером 12 февраля. Об этом со ссылкой на источники написал «Forbes Украина». Комментируя санкции, Порошенко назвал это провокацией. По его мнению, решение связано с инициативой Зеленского «переложить ответственность за свои трагические ошибки». «Поэтому развязал кампанию обвинений в адрес западных партнеров. Поэтому приказал бросать за решетку боевых командиров. Ну и тут уже без Порошенко никак», — добавил бывший президент.

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Утром 13 февраля депутаты Верховной рады, поддерживающие Порошенко, заблокировали трибуну парламента в знак протеста против введения санкций против экс-президента. Они держали плакаты с надписями «Украина не Россия», «Нет политическим репрессиям», «Нет диктатуре» и другими, а также скандировали: «Ганьба!» («Позор!») В результате протеста заседание Верховной рады было закрыто.