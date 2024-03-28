Россияне получат новую функцию в Telegram из-за призывов к терактам

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Пользователи Telegram из России, Украины и Белоруссии с начала следующей недели смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения, cообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Такое решение приняли после жалоб русскоязычных пользователей на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам.

По словам Дурова, команда Telegram пресекла десятки тысяч попыток отправить подобные сообщения, а также навечно заблокировала тысячи их авторов. «Telegram — не место для несанкционированных рассылок и призывов к насилию ✋», — заключил он.

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