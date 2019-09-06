Бразильский министр вслед за президентом оскорбил жену Макрона

Политик оскорбительно отозвался о внешности Брижит Макрон, возмутившись тем, что пресса сосредоточена на обсуждении комментариев Болсонару в адрес жены французского президента. Позднее министр извинился за свое высказывание

Министр экономики Бразилии Паулу Гедес, выступая перед предпринимателями в городе Форталеза на северо-востоке страны, оскорбительно отозвался о внешности жены президента Франции Брижит Макрон.

Как передает Bloomberg, министр возмутился тем, как СМИ освещают деятельность президента Жаира Болсонару. По его словам, пресса, вместо того чтобы сосредоточиться на прогрессе страны, обсуждает комментарии Болсонару.

«Что я вижу в газетах — так это то, что он оскорбил [Верховного комиссара ООН по правам человека] Мишель Бачелет или назвал жену Макрона безобразной, — заявил министр. — Он действительно так сказал, и это правда — эта женщина на самом деле безобразна».

Присутствующие засмеялись, успокоив их, Гедес оговорился, что «не существует некрасивых женщин, а есть те, на которых смотрят под неправильным углом».

Позднее министр назвал свое высказывание в отношении Брижит Макрон шуткой, извинился за него и отметил, что не хотел никого оскорбить. В его заявлении для прессы сказано, что Гедес таким образом пытался показать, что из-за ситуации, возникшей после высказываний Болсонару в адрес супруги Макрона, должного внимания не получают «актуальные и срочные для страны вопросы».