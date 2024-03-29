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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Байден заявил о готовности арабских государств признать Израиль

Байден: арабские государства готовы признать Израиль в будущей сделке по Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Саудовская Аравия, Египет и другие арабские страны готовы признать Израиль в рамках сделки с созданием государства Палестина, сказал Байден. Прежде Тель-Авив скептически относился к палестинской государственности
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Арабские государства готовы полностью признать Израиль в рамках будущего соглашения по урегулированию конфликта в секторе Газа, заявил президент США Джо Байден на мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке, передает Bloomberg.

«Я работал с Саудовской Аравией и со всеми другими арабскими странами, включая Египет, Иорданию и Катар. Они готовы полностью признать Израиль. Должен быть план действий после Газы, и должна быть сделка для создания двух государств», — сказал Байден.

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Фото:Amir Cohen / Reuters

Президент США добавил, что это решение необязательно должно быть принято сейчас, однако выразил уверенность, что в конечном итоге соглашение будет достигнуто.

«Слишком много невинных жертв, израильтян и палестинцев. <...> Понятно, что у Израиля такой глубокий гнев, и ХАМАС все еще существует, но мы должны действовать, остановить то, что приводит к гибели многих невинных гражданских лиц и особенно детей», — заключил Байден.

Как отмечает Bloomberg, в последнее время президент все чаще сталкивается с давлением по поводу поддержки Израиля. Байден предпринимает попытки добиться прекращения огня между Израилем и ХАМАС, которое позволило бы освободить больше израильских заложников и увеличить объем гуманитарной помощи в секторе Газа. Вместе с тем лидер США пытается отменить запланированную наземную операцию ЦАХАЛ в городе Рафах на юге сектора, где более 1 млн палестинцев нашли убежище, пишет агентство.

Выборы президента США состоятся примерно через полгода, в ноябре. Как показывают результаты опроса агентства, демократ Байден сократил разрыв со своим основным соперником — республиканцем Дональдом Трампом среди избирателей шести из семи колеблющихся штатов в этом месяце. Однако второй по-прежнему лидирует в них с 47 против 43%.

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Президент США Джо Байден

Израильские власти неоднократно выступали против создания палестинского государства, даже под руководством светской партии ФАТХ.

«Я горжусь тем, что предотвратил создание палестинского государства, потому что сегодня все понимают, каким могло бы быть это палестинское государство, теперь, когда мы увидели маленькое палестинское государство в Газе», — отметил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в декабре.

Власти России поддерживают инициативу по созданию палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

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Израиль сектор Газа Палестина Джо Байден арабские страны
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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