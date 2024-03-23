Опрос Bloomberg показал связь между опиоидной эпидемией и выборами в США

Большинство избирателей в колеблющихся штатах США считают меры, принятые Байденом и Трампом по борьбе с передозировками фентанила, «очень важными» или «отчасти важными» при принятии решения, за кого голосовать, сообщает Bloomberg

Президент США Джо Байден (Фото: Ian Maule / Getty Images)

Около восьми из десяти избирателей в семи колеблющихся штатах США считают то, как президент Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп справляются с опиоидной эпидемией, «очень важным» или «отчасти важным» при принятии решения, за кого голосовать на президентских выборах в ноябре, следует из результатов опроса, проведенного Bloomberg News/Morning Consult. В нем приняли участие почти 5 тыс. зарегистрированных избирателей, погрешность выборки составляет один процентный пункт.

По предварительным данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), с ноября 2019 года (незадолго до начала пандемии коронавируса) по октябрь 2023-го около 270 тыс. человек умерли от передозировки синтетического опиоида — фентанила. Эти смерти составляют подавляющее большинство случаев смертей от передозировки опиоидов, количество которых возросло примерно до 80 тыс. случаев в год, отмечает агентство.

Байден, выступая с речью «О положении дел в стране» в марте этого года, раскритиковал законодателей от Республиканской партии за то, что они не заняли более жесткую позицию в этом вопросе. «Ужесточить наказание за торговлю фентанилом — вы же этого не хотите, да?» — сказал он. Трамп в свою очередь обвинил иммиграционную политику американского лидера в кризисе. Он призвал к отправке американских военных в Мексику и применению смертной казни в качестве наказания за контрабанду наркотиков. «Наша страна отравлена изнутри наркотиками», — отметил Трамп. Представитель Национального комитета Республиканской партии пообещал, что экс-президент «снова сделает Америку безопасной», если его переизберут.

Согласно результатам опроса Bloomberg/Morning Consult, зарегистрированные избиратели возлагают ответственность за эпидемию на потребителей наркотиков и мексиканские наркокартели. Избиратели обеих партий при этом согласны с тем, что США должны сотрудничать с Мексикой и Канадой в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

По данным Управления по борьбе с наркотиками (DEA) и Министерства внутренней безопасности, с момента вступления Байдена в должность в США было конфисковано более 100 млн фунтов фентанила (45,4 млн кг) и 150 млн таблеток с этим опиоидом. В Аризоне на границе с Мексикой — одном из колебляющихся штатов — в последнее время наблюдается рост смертности от передозировки синтетических опиоидов. В службы неотложной медицинской помощи в Темпе с населением около 186 тыс. человек в среднем поступает примерно два звонка в день, связанные с употреблением опиоидов, указывает Bloomberg. В прошлом году местные правоохранительные органы заявили, что они помогли конфисковать 4,5 млн таблеток с фентанилом и 140 фунтов (63,5 кг) порошка. По словам федеральных чиновников, за распространением фентанила стоит картель Синалоа.

По данным опроса Bloomberg News/Morning Consult, около трети избирателей в колеблющихся штатах не доверяют ни Байдену, ни Трампу.

«Это становится проблемой на выборах, потому что обе администрации проигнорировали это», — сказал житель Акрона (штат Огайо), который потерял своего 37-летнего сына, погибшего от фентанила в 2015 году. «Администрация Трампа проигнорировала это, администрация Байдена теперь закрывает на это глаза, — сказал он. — Они оба уклонились от своих обязанностей».

«Трамп только говорил и не предпринимал никаких действий по решению опиоидного кризиса, объявив чрезвычайную ситуацию, а затем не сумев выделить дополнительные ресурсы и даже разработать национальную стратегию», —указали в предвыборном штабе Байдена. В то же время, утверждают там, администрация нынешнего американского президента сосредоточилась на решениях, которые популярны как среди демократов, так и среди республиканцев.

Демократы в большей степени настаивали на том, чтобы сделать антидоты более доступными и обеспечить лечение расстройств, вызванных употреблением опиоидов, в то время как республиканцы хотели усилить меры безопасности на границе США и Мексики и ограничить миграцию, сообщает агентство. Законодатели в палате представителей и сенате в 2023 году внесли более чем в два раза больше законопроектов и резолюций, в которых упоминался фентанил, чем годом ранее, отмечает также Bloomberg.