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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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США заявили Израилю о репутационном ущербе и проблеме с доверием

NPR: США предупредили Израиль о репутационном ущербе на поколения из-за войны
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Репутация Израиля из-за войны в Газе может пострадать на десятилетия, Тель-Авив «за деревьями не видит леса», считают в Госдепартаменте США, выяснил NPR. Израильские власти не согласны с такой оценкой и обвиняют алгоритмы TikTok
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

Администрация президента США обеспокоена «крупной стратегической ошибкой» Израиля из-за и ущерба для репутации страны в мире в связи с войной в секторе Газа. Об этом пишет NPR со ссылкой на конфиденциальный меморандум.

США, и Израиль сталкиваются с «серьезной проблемой доверия» в результате «непопулярного» наступления израильской армии, сообщил 13 марта помощник госсекретаря Билл Руссо во время телефонного разговора с израильским МИДом. По его мнению, Израиль не обращает внимания, что ущерб репутации может растянуться на поколения, а власти «не видят лес за деревьями».

В меморандуме рекомендуется оказать давление на израильских чиновников по этому вопросу «на самом высоком уровне».

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Фото:Mohammed Salem / Reuters

Как сказано в документе, израильский собеседник отверг доводы Госдепартамента, заявил о согласии с курсом Израиля «молчаливого большинства» в США и Европе, а также обвинил алгоритм TikTok в продвижении пропалестинского и антиизраильского контента. Израиль планирует вскоре провести собственную медийную кампанию для борьбы с теми, кто отрицает «зверства боевиков ХАМАС», которая будет направлена на арабские страны, говорится в документе.

Кроме того, в МИД Израиля назвали «положительным моментом» нападения ХАМАС то, что теперь «Израилю видно, кто его настоящие друзья», выяснил NPR.

«Гуманитарная ситуация буквально невыносима — это отрава для сознания человечества. Подобное не может произойти в наши дни. Именно гуманитарная ситуация подтолкнула нас к открытой конфронтации с израильтянами», — рассказал Washington Post один из советников Белого дома. Как рассказали источники NBC, Байден в частной беседе назвал израильского премьера Биньямина Нетаньяху «мудаком».

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Госсекретарь Энтони Блинкен публично призывал следить, чтобы стремление физического искоренения ХАМАС не привело к появлению у группировки еще большего числа сторонников, а у палестинцев была надежда на будущее. В обратном случае, говорил он, «даже после ХАМАС, те, кто поет песню сирен нигилизма, найдут открытые уши».

По данным минздрава сектора Газа, контролируемом ХАМАС, за полгода войны погибли 32 тыс. палестинцев. По сведениям Тель-Авива, погибли около 1,2 тыс. израильтян.

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Биньямин&nbsp;Нетаньяху

Ранее в марте о возмущении жителей разных стран мира действиями Израиля заявлял генсек ООН Антониу Гутерриш. «Люди во всем мире возмущены ужасами, свидетелями которых мы все являемся в режиме реального времени. Я разделяю голоса подавляющего большинства мира: мы видели достаточно. Мы услышали достаточно», — сказал он на пограничном переходе Рафах между Египтом и сектором Газа.

Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая призывает установить «немедленное, прочное и устойчивое гуманитарное перемирие, ведущее к прекращению боевых действий» между Израилем и сектором Газа. Россия, Франция и Китай поддержали документ, США проголосовали против, Великобритания воздержалась. Совбез не смог принять аналогичную резолюцию из-за американского вето.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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