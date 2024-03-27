Yetkin Report узнал, где жили в Стамбуле обвиняемые в теракте в «Крокусе»

Двое обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» во время поездок в Стамбул проживали в отеле в центральном районе Фатих. Об этом сообщает Yetkin Report со ссылкой на силы безопасности Турции.

Один из обвиняемых в теракте, Шамсиддин Фаридун, рассказал на допросе, что прибыл в Россию из Турции. По его словам, он отправился на турецкую территорию, поскольку истекла его виза.

Согласно данным, полученной из источников в силах безопасности Турции, Фаридун прилетел в Стамбул из Москвы 20 февраля 2024 года и на следующий день зарегистрировался в отеле в районе Фатих. 23 февраля он опубликовал в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) восемь фотографий из Фатиха с геолокацией «Аксарай, Стамбул». 27 февраля Фаридун покинул отель, а 2 марта вылетел из аэропорта Стамбула в Россию.

Другой обвиняемый в теракте, Саидакрами Муродали Рачабализода, прибыл в Стамбул 5 января 2024 года. В тот же день он зарегистрировался в том же отеле в Фатихе, в котором останавливался Фаридун. Рачабализод выехал из отеля в один день с Фаридуном — 27 февраля. 2 марта он вернулся в Москву на том же самолете, что и Фаридун.

Чем занимались двое подозреваемых и где находились в период с 27 февраля по 2 марта (в случае с Фаридуном) и с 21 февраля по 2 марта (в случае с Рачабализодой) неизвестно, отмечает Yetkin Report.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло перед концертом группы «Пикник» вечером 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в здание, открыли стрельбу по посетителям и попытались скрыться, однако были задержаны российскими силовиками в Брянской области. По последним данным, в результате теракта погибли 139 человек, пострадали 182.

Всего по уголовному делу о теракте задержали 11 из них. Четверых из них — предполагаемых исполнителей теракта — суд арестовал до 22 мая. Все они оказались гражданами Таджикистана, их имена — Далерджон Мирзоев, Рачабализода Саидакрами Муродали, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Ответственность за нападение взяло на себя афганское крыло запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ, объявлена террористической и запрещена в России).

Власти Турции «тщательно изучают все вопросы», касающиеся пребывания в республике двоих обвиняемых в теракте, и передают их России, сообщило ранее издание Hürriyet. Власти Турции ожидают, что Москва и Анкара увеличат обмен информацией о деятельности террористических организаций.