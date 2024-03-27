 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Yetkin Report узнал, где жили в Стамбуле обвиняемые в теракте в «Крокусе»

Yetkin Report: двое обвиняемых в теракте в «Крокусе» жили в центре Стамбула
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

Двое обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» во время поездок в Стамбул проживали в отеле в центральном районе Фатих. Об этом сообщает Yetkin Report со ссылкой на силы безопасности Турции.

Один из обвиняемых в теракте, Шамсиддин Фаридун, рассказал на допросе, что прибыл в Россию из Турции. По его словам, он отправился на турецкую территорию, поскольку истекла его виза.

Согласно данным, полученной из источников в силах безопасности Турции, Фаридун прилетел в Стамбул из Москвы 20 февраля 2024 года и на следующий день зарегистрировался в отеле в районе Фатих. 23 февраля он опубликовал в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) восемь фотографий из Фатиха с геолокацией «Аксарай, Стамбул». 27 февраля Фаридун покинул отель, а 2 марта вылетел из аэропорта Стамбула в Россию.

Анкара передала Москве данные о поездке напавших на «Крокус» в Турцию
Политика
Фаридуни Шамсидин

Другой обвиняемый в теракте, Саидакрами Муродали Рачабализода, прибыл в Стамбул 5 января 2024 года. В тот же день он зарегистрировался в том же отеле в Фатихе, в котором останавливался Фаридун. Рачабализод выехал из отеля в один день с Фаридуном — 27 февраля. 2 марта он вернулся в Москву на том же самолете, что и Фаридун.

Чем занимались двое подозреваемых и где находились в период с 27 февраля по 2 марта (в случае с Фаридуном) и с 21 февраля по 2 марта (в случае с Рачабализодой) неизвестно, отмечает Yetkin Report.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло перед концертом группы «Пикник» вечером 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в здание, открыли стрельбу по посетителям и попытались скрыться, однако были задержаны российскими силовиками в Брянской области. По последним данным, в результате теракта погибли 139 человек, пострадали 182.

Всего по уголовному делу о теракте задержали 11 из них. Четверых из них — предполагаемых исполнителей теракта — суд арестовал до 22 мая. Все они оказались гражданами Таджикистана, их имена — Далерджон Мирзоев, Рачабализода Саидакрами Муродали, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Ответственность за нападение взяло на себя афганское крыло запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ, объявлена террористической и запрещена в России).

Власти Турции «тщательно изучают все вопросы», касающиеся пребывания в республике двоих обвиняемых в теракте, и передают их России, сообщило ранее издание Hürriyet. Власти Турции ожидают, что Москва и Анкара увеличат обмен информацией о деятельности террористических организаций.

Теги
теракт «Крокус Сити Холл» Стамбул Турция
Материалы по теме
В Душанбе допросили родственников обвиняемых в теракте в «Крокусе»
Политика
В Таджикистане опечатали дом одного из фигурантов дела о теракте
Общество
Таджикская диаспора объяснила рекомендацию не выходить из дома по вечерам
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 100,41 (+0,05) Инвестиции, 26 мар, 16:48 Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 92,57 (-0,2) Инвестиции, 26 мар, 16:48
Вучич предупредил о плохих новостях фразой «как никогда тяжело» Политика, 04:11
Yetkin Report узнал, где жили в Стамбуле обвиняемые в теракте в «Крокусе» Общество, 04:11
Союз ТЦ назвал, как избежать «масштабного кризиса» в креативной индустрии Бизнес, 03:57
Погиб глава организации, участники которой спасли людей в «Крокусе» Общество, 03:37
Крупнейший инвестфонд предрек мировой «пенсионный кризис» Общество, 03:17
Армия Польши сообщила о внезапной смерти бригадного генерала Политика, 03:05
Генпрокуратура добилась возвращения государству 15 оборонных заводов Бизнес, 02:39
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
В Японии более 100 человек попали в больницу после употребления БАД Общество, 02:26
В Подмосковье грузовик столкнулся с семью легковушками Общество, 01:53
Определились все участники финальной части Евро-2024 Спорт, 01:35
Задержанного за пост о «Крокусе» арестовали по делу о хулиганстве Общество, 01:29
При обстреле Белгорода пострадал мужчина Политика, 01:07
Роспатент отказал в правах автору инсталляции «Счастье не за горами» Бизнес, 01:06
Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником Политика, 00:59