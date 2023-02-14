Первый заместитель главы МЧС уйдет в отставку

Первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян уйдет в отставку, кандидатом на его место источники РБК называют советника министра Даниила Мартынова. По их данным, о планирующемся уходе Чуприян заявил в ходе селекторного совещания

Александр Чуприян (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Первый заместитель министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян уйдет в отставку в марте, после завершения действующего контракта. Об этом РБК сообщил источник, близкий к министерству, информацию подтвердил источник в МЧС.

О планирующемся уходе Чуприян заявил во время селекторного совещания в министерстве. По словам собеседника РБК, первый замминистра сказал, что это для него последний «селектор» и он собирается уйти в отставку после ежегодного отпуска. Источник отметил, что у Чуприяна в конце марта заканчивается контракт и глава МЧС Александр Куренков еще в начале этого года сообщил Чуприяну, что продлевать его не будет.

Источник добавил, что основным кандидатом на должность первого заместителя главы МЧС является советник министра Даниил Мартынов. В 2000-х годах Мартынов служил в Центре специального назначения ФСБ — группе «Альфа». Тогда же он принимал участие в антитеррористических операциях на территории Чечни. В 2012 году он отвечал за безопасность главы Чечни Рамзана Кадырова, а в 2013-м был назначен его помощником по силовому блоку. В 2017 году Мартынов занял должность замначальника чеченского управления Федеральной службы войск Нацгвардии и в 2022-м был назначен советником министра. В 2020 году Мартынов попал в санкционный список США.

В МЧС в ответ на запрос РБК напомнили, что заместителей министра назначает президент.

И Мартынов, и Чуприян в последние дни посещали Турцию в составе группировки МЧС для ликвидации последствий землетрясения. В аэропорту турецкого города Адана приземлились три самолета и более ста спасателей, в том числе мобильные поисковые группы экстренного реагирования, сформированные из состава отряда «Центроспас».

Собеседники РБК рассказали, что одной из причин ухода Чуприяна стала реформа отряда «Центроспас», начатая предыдущим министром Евгением Зиничевым, который погиб в начале сентября 2021 года.

Чем известен Александр Чуприян Александр Чуприян родился в 1958 году в Республике Коми. В конце 1970-х годов он начал работать пожарным в одной из частей управления пожарной охраны Главного управления внутренних дел Леноблгорисполкома, где прослужил до 2003 года. Затем возглавил Главное управление государственной противопожарной службы МЧС. С 2005 года Чуприян руководил Северо-Западным региональным центром МЧС, а в 2006-м был назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям, в июне 2018-го — первым заместителем министра. После гибели Евгения Зиничева в сентябре 2021 года восемь месяцев исполнял обязанности главы ведомства. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Почета и орденом Дружбы.

В интервью РБК в декабре 2021 года Александр Чуприян назвал реформирование отряда «Центроспас» «подрывом духа спасателей». Реформа подразделения предполагала ликвидацию ФГКУ «Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС «Центроспас» и преобразование его до конца года в ФГБУ «Центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС России». По задумке инициаторов реформы, новое подразделение должно было помимо госзадания оказывать коммерческие услуги.

Тогда ТАСС сообщал, что в приказе говорилось о ликвидации отряда и преобразовании его в ФГБУ «Центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС России», в состав которого должно было войти ФГБУ «Южный конно-кинологический спасательный центр МЧС России» как структурное подразделение со всеми функциями и задачами. В министерстве тогда заверяли, что штат отряда будет увеличен, а действующие сотрудники сохранят свои должности. В ведомстве заявляли, что в отряде появятся новые подразделения и будет расширен круг задач.

В то же время ряд сотрудников, включая спасателей международного класса, работавших в «Центроспасе», заявили, что были уволены. В 2021 году Чуприян, будучи исполняющим обязанности министра, приостановил реализацию этого плана.

«Мы потеряли немало квалифицированных людей из-за их несогласия принять жесткую позицию руководства отряда относительно коммерциализации «Центроспаса» и необходимости оказывать услуги по спасению за деньги. Многие спасатели, в том числе международного класса, были уволены, из-за нехватки компетентных кадров заблокирована работа медицинской службы. Для меня такой путь неприемлем», — говорил в интервью РБК Чуприян.

Новое руководство МЧС приняло решение продолжить реформу, сообщил РБК источник в МЧС. В протоколе заседания коллегии ведомства (копия есть у РБК) говорится о создании рабочей группы «по определению приоритетных направлений дальнейшего развития поисково-спасательных формирований МЧС России под руководством советника министра Мартынова». Собеседник РБК сказал, что в задачи этой группы входит возобновление реформы спасательных отрядов МЧС.