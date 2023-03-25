Премьер Польши заявил о снижении «аппетита» ЕС к санкциям против России

Матеуш Моравецкий (Фото: Olivier Matthys / Reuters)

В Евросоюзе становится меньше желания вводить санкции против России, наблюдается «усталость» от них, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью радиостанции RMF FM.

«Сегодня уже гораздо меньше желания, аппетита к новым санкциям. Думаю, есть усталость» — сказал он.

По словам Моравецкого, сейчас ЕС больше сосредоточен на борьбе с обходом уже введенных санкции, чем на работе над рестрикциями в отношении России. Он рассказал, что Варшава как указывает на «лазейки», которые Москва может использовать для обхода санкций, так и выступает за введение нового пакета ограничений.

Польский премьер сообщил, что тема санкций все же вернется на повестку дня в ЕС в ближайшие недели. Он предположил, что новый пакет санкций против России будет готов в течение ближайших двух месяцев.

После начала военной операции на Украине Евросоюз ввел против России десять пакетов санкций, которые коснулись как физических лиц, так и ряда предприятий, также был запрещен ряда российских товаров. Последний пакет был согласован 25 февраля.

Фон дер Ляйен говорила, что 11-й пакет санкций будет направлен на закрытие лазеек для обхода рестрикций Москвой. Газета The Telegraph писала, что Евросоюз может наложить санкции в сфере торговли на страны, которые, по мнению Брюсселя, оказывают помощь России в обходе введенных против нее ограничений.

Комментируя введение санкций в отношении России, президент Владимир Путин в феврале заявил, что «российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем полагали на Западе», а ограничения в итоге негативно повлияли на те страны, которые их вводили.