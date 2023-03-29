Белозеров рассказал о желании Европы «максимизировать давление» на Россию

Международные санкции против России предусматривают предельное давление на правительство России, заявили РЖД в Совете Европы в ответ на просьбу снять ограничения. Ограничения стали причиной разрыва отношений РЖД и Siemens

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

РЖД попросили Европу отменить санкции, но в ответ компании пояснили, что целью ограничительных мер является «максимизация давления» на российские власти. Об этом на заседании Совета Федерации сообщил глава РЖД Олег Белозеров, трансляция ведется на сайте верхней палаты парламента.

«Ответ лежит далеко за пределами гуманизма и правового поля. Нам прямым текстом пишут, что применяемые в отношении ОАО «РЖД» санкции призваны «максимизировать давление на правительство России», — сказал он (цитата по ТАСС).

Белозеров на заседании заявил, что просьбу направляли в Совет Европы. Ранее РЖД обращались в другой орган — Европейский совет с требованием отменить европейские санкции. Просьбы направляли в прошлом июле и ноябре. Компания считает, что введенные против нее ограничения не имеют оснований и мешают выполнять «социально значимые, гуманитарные функции». Долгое время обращение оставалось без ответа, в РЖД промедление называли признаком «степени пренебрежения и безразличия» к россиянам.

Евросоюз ввел санкции против РЖД 26 февраля — вскоре после признания Россией независимости республик Донбасса, а также начала военной операции на Украине. Тогда же ограничения ввела Канада, месяцем позднее — Великобритания.

Санкции привели к тому, что компания Siemens покинула совместные предприятия с РЖД. Дочернее предприятие «Сименс Мобильность» выпускала в России электрички «Ласточка», грузовые электровозы и обслуживала «Сапсаны». В РЖД заверяли, что наладили техническое обслуживание «Сапсанов» и «Ласточек» после ухода Siemens, суд затем передал российской компании оборудование Siemens для обслуживания «Сапсанов».

Власти России настаивают, что западные санкции неэффективны, в большей степени вредят инициаторам ограничений, и требуют их отменить.