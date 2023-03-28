Польских пограничников закидали камнями со стороны Белоруссии

Погранслужба Польши утверждает, что нападавшие попали в приграничный район с согласия белорусских властей

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Группа неизвестных людей со стороны Белоруссии закидала камнями и ветками польских пограничников, сообщила погранслужба Польши. Инцидент произошел на участке границы, которую со стороны Польши курирует пост погранохраны в деревне Дубиче-Церкевне.

«Иностранцы были недовольны тем, что граница охраняется», — говорится в сообщении ведомства.

Там также утверждается, что неизвестные оказались в приграничной зоне с согласия белорусских властей.

Летом прошлого года Польша завершила строительство забора на границе с Белоруссией. Он был возведен, чтобы остановить нелегальную миграцию с белорусской стороны и укрепить безопасность Польши и ЕС, отмечали в польском МВД. Варшава в 2021 году обвиняла Минск в сознательном создании миграционного кризиса на границе из-за увеличения потока беженцев через Белоруссию в Польшу. Минск эти претензии отвергал.

Высота стального забора с колючей проволокой составляет 5 м, а общая протяженность — 187 км. В погранслужбе Польши обещали, что по всей длине заграждения установят камеры и датчики движения.

Несмотря на появление заграждения, польская погранслужба регулярно сообщает о попытках нелегально пересечь границу. Так, накануне, 27 марта, ведомство заявило о попытке нелегально проникнуть в Польшу со стороны Белоруссии 68 человек. За пособничество в этом задержали двух украинцев, которые перевозили граждан Сирии, Йемена и Палестины, сообщали в польской погранслужбе.