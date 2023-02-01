США призвали Россию допустить инспекции в рамках СНВ-3

Россия должна пустить инспекции США на свои объекты согласно заключенному договору, как это было прежде, заявили в Госдепе. Москва считает американские инспекции «неуместными» из-за поддержки Вашингтоном Киева

США готовы принять инспекции российской стороны для проверки объектов в рамках Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ-3), а Москве следует пустить американских проверяющих, заявил представитель Госдепартамента Ведант Патель. Трансляция шла на YouTube-канале ведомства.

«Все, что необходимо сделать России, — это позволить возобновить инспекции на ее территории в рамках договора об СНВ — так, как это происходило на протяжении лет. Это означает созыв совместной консультационной комиссии», — сказал он.

Россия считает «неоправданным, несвоевременным и неуместным» приглашать проверяющих США на свои объекты, говорил накануне посол в этой стране Анатолий Антонов. Он при этом обвинил американскую сторону в «эскалации ситуации по ДСНВ», связав позицию России с планами США добиться стратегического поражения Москвы на Украине. По его словам, Москва вместе с тем считает договор о СНВ полезным для обеспечения предсказуемости в отношениях ведущих ядерных государств.

Госдепартамент днем ранее обвинил Россию в невыполнении договора о СНВ, так как Москва не разрешает американские инспекции и отклоняет просьба Вашингтона о встрече для обсуждения вопросов по соблюдению документа. Такая позиция была изложена ведомством в отчете для конгресса, узнали The Wall Street Journal, CNN, Financial Times и другие СМИ. США выдвинули такое обвинение впервые с момента подписания договора в 2011 году.



Высокопоставленный источник WSJ указал, что США по-прежнему высоко ценят соглашение, а Госдепартамент видит ясную возможность для его соблюдения всеми сторонами.

Договор СНВ-3 обе страны подписали в 2010 году. Россия и США обязались сократить число развернутых ядерных боезарядов до 1,5 тыс. штук, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700. Первоначально договор действовал до 5 февраля 2021 года, затем его срок продлили до 2026 года.

В российском МИДе утверждали, что США проявляют «высочайший уровень токсичности и враждебности», и такое положение дел не могло не повлиять на контакты двух стран по сокращению вооружений. Нужно иметь очень своеобразную логику, чтобы говорить России о сдержанности, транспарентности и предсказуемости в военных вопросах, одновременно помогая киевскому режиму убивать наших военных», — полагает представитель министерства Мария Захарова.

«Но как бы ни печальна была ситуация в настоящее время, хоть какие-то намеки должны сохраняться. Мы считаем продолжение действия договора очень важным», — заявил в феврале представитель президента Дмитрий Песков.