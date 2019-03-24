Британский министр назвал последствия возможной отставки Мэй для Brexit

По мнению главы Минфина, отставка Терезы Мэй не решит проблем с выходом страны из Евросоюза

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Великобритания должна найти способ упорядоченно выйти из Евросоюза, а не пытаться свергнуть премьер-министра Терезу Мэй. Об этом министр финансов Соединенного королевства Филип Хаммонд заявил в интервью телеканалу Sky News.

Отвечая на вопрос о сообщениях СМИ, которые недавно распространили информацию о готовящемся против Мэй заговоре и о том, что премьер-министр решила «сойти с дороги», глава ведомства сказал: «Нет. Я не думаю, что это так».

По его словам, смена премьер-министра не поможет стране. «Говорить о смене игроков в управлении, честно говоря, в настоящее время было бы самоубийственно. Речь идет о будущем страны», — заключил он.

Министр отметил, что властям необходимо найти ответ на вопрос о том, какой именно вариант Brexit будет приемлем для парламента, а также понять, на какие дальнейшие шаги согласится парламент, чтобы избежать экономической катастрофы, которой грозит Brexit без сделки.​

Хаммонда спросили, пытается ли он заставить заместителя Мэй Дэвида Линдингтона занять пост временного главы правительства. «Дело не в этом. Я здраво смотрю на то, что мы не сможем получить большинство в сделке с премьер-министром по Brexit, и если это так, то парламенту придется решать не только то, за что он против, но и то, за что он выступает за», — подчеркнул он.