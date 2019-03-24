Британский министр назвал последствия возможной отставки Мэй для Brexit

Великобритания должна найти способ упорядоченно выйти из Евросоюза, а не пытаться свергнуть премьер-министра Терезу Мэй. Об этом министр финансов Соединенного королевства Филип Хаммонд заявил в интервью телеканалу Sky News.
Отвечая на вопрос о сообщениях СМИ, которые недавно распространили информацию о готовящемся против Мэй заговоре и о том, что премьер-министр решила «сойти с дороги», глава ведомства сказал: «Нет. Я не думаю, что это так».
По его словам, смена премьер-министра не поможет стране. «Говорить о смене игроков в управлении, честно говоря, в настоящее время было бы самоубийственно. Речь идет о будущем страны», — заключил он.
Министр отметил, что властям необходимо найти ответ на вопрос о том, какой именно вариант Brexit будет приемлем для парламента, а также понять, на какие дальнейшие шаги согласится парламент, чтобы избежать экономической катастрофы, которой грозит Brexit без сделки.
Хаммонда спросили, пытается ли он заставить заместителя Мэй Дэвида Линдингтона занять пост временного главы правительства. «Дело не в этом. Я здраво смотрю на то, что мы не сможем получить большинство в сделке с премьер-министром по Brexit, и если это так, то парламенту придется решать не только то, за что он против, но и то, за что он выступает за», — подчеркнул он.