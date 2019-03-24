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Политика ,  
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Британский министр назвал последствия возможной отставки Мэй для Brexit
По мнению главы Минфина, отставка Терезы Мэй не решит проблем с выходом страны из Евросоюза
Фото: Andrew Yates / Reuters

Великобритания должна найти способ упорядоченно выйти из Евросоюза, а не пытаться свергнуть премьер-министра Терезу Мэй. Об этом министр финансов Соединенного королевства Филип Хаммонд заявил в интервью телеканалу Sky News.

Отвечая на вопрос о сообщениях СМИ, которые недавно распространили информацию о готовящемся против Мэй заговоре и о том, что премьер-министр решила «сойти с дороги», глава ведомства сказал: «Нет. Я не думаю, что это так».

По его словам, смена премьер-министра не поможет стране. «Говорить о смене игроков в управлении, честно говоря, в настоящее время было бы самоубийственно. Речь идет о будущем страны», — заключил он.

Министр отметил, что властям необходимо найти ответ на вопрос о том, какой именно вариант Brexit будет приемлем для парламента, а также понять, на какие дальнейшие шаги согласится парламент, чтобы избежать экономической катастрофы, которой грозит Brexit без сделки.​

Хаммонда спросили, пытается ли он заставить заместителя Мэй Дэвида Линдингтона занять пост временного главы правительства. «Дело не в этом. Я здраво смотрю на то, что мы не сможем получить большинство в сделке с премьер-министром по Brexit, и если это так, то парламенту придется решать не только то, за что он против, но и то, за что он выступает за», — подчеркнул он.

Политика
The Times узнала о подготовке британскими министрами заговора против Мэй

Ранее газета The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленных министров Великобритании написала, что кабмин страны готовит полномасштабный заговор против Мэй для того, чтобы отстранить ее от власти. Выступить публично против премьера «заговорщики» планируют в понедельник, 25 марта. Если же Тереза Мэй не согласится покидать свой пост, то они пригрозили отставкой.

Политика
ЕС отверг предложенный Мэй срок по Brexit

Изначально Brexit был назначен на 29 марта. Однако в среду, 20 марта, Тереза Мэй попросила Евросоюз перенести его на 30 июня. ЕС поставил Великобритании два крайних срока: если парламент даст согласие на условия соглашения с Брюсселем, то Brexit должен будет состояться до 22 мая, если нет — до 12 апреля.

Автор: Анна Трунина
Теги: Великобритания, Филип Хаммонд, Brexit, Тереза Мэй, Евросоюз
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