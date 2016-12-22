Грузия вышлет работающего в Тбилиси российского дипломата

Грузия стала 28-й страной, объявившей о высылке российских дипломатов. Поскольку посольство России в Тбилиси не работает с 2008 года, решение коснется одного из сотрудников российской секции при посольстве Швейцарии

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Грузия приняла решение о высылке одного российского дипломата в знак солидарности с Великобританией по «делу Скрипаля». Об этом говорится в заявлении МИД Грузии.

«Министерство выражает свою солидарность с Соединенным Королевством и разделяет позицию Соединенного Королевства и международного сообщества по этому вопросу и поэтому признает неприемлемым присутствие сотрудника секции российских интересов при посольстве Швейцарской Конфедерации в Грузии и требует покинуть Грузию в течение семи дней», — говорится в заявлении.

После конфликта 2008 года Россия и Грузия разорвали дипломатические отношения. В связи с этим дипломатические контакты между странами осуществляются с помощью секции интересов России при посольстве Швейцарии. В списке сотрудников секции дипломатических интересов в Грузии указаны десять сотрудников. МИД Грузии не назвал имени дипломатического работника, который покинет страну.

С 26 марта с учетом Грузии уже 28 стран заявили о высылке 120 российских дипломатов (в том числе 60 из США) в знак солидарности с Великобританией, которая выслала 23 россиянина. Причиной дипломатического конфликта стало «дело Скрипаля» об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. По версии Лондона, к этому причастна Россия. Свою позицию британские власти объясняют тем, что яд «Новичок», использованный для отравления, был разработан в России. Москва все подобные обвинения опровергает, указывая на то, что исследования подобного рода велись и в других странах.

Накануне глава австрийского МИДа Карин Кнайсль сообщила, что Лондон оказывал давление на Австрию, пытаясь добиться высылки российских дипломатов. Несмотря на это, Вена отказалась последовать примеру других государств. Она стала одной из девяти стран — членов ЕС, которые отказались высылать россиян в связи с «делом Скрипаля». В их число также вошли Греция, Кипр, Болгария, Мальта, Словакия, Словения, Люксембург и Португалия. В то же время Словакия, Мальта, Люксембург и Португалия объявили об отзыве своих послов из Москвы для консультаций.