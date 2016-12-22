Посольство России подвело итоги опроса о закрытии консульства США

Пользователи Twitter в ходе организованного посольством России в США опроса проголосовали за закрытие генконсульства Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге. За это решение высказалась 47%, следует из итогов голосования.

35% участников голосования высказались за закрытие генконсульства в Екатеринбурге, 18% — за закрытие дипмиссии во Владивостоке.

В опросе приняли участие 57,5 тыс. человек.

Голосование было открыто 26 марта, после того как США заявили о высылке 48 российских дипломатов и 12 сотрудников российского представительства при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Кроме того, 30 марта будет закрыто российское генконсульство в Сиэтле. Также Канада, некоторые страны Евросоюза и Украина в знак солидарности с позицией Британии по «делу Скрипалей» выслали российских дипломатов. Глава МИД России Сергей Лавров назвал высылку российских дипломатов из зарубежных стран хамством и пообещал дать на это ответ.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены отравленными 4 марта в британском Солсбери. Власти Великобритании неоднократно заявляли, что Россия виновна в произошедшем. Москва все обвинения отвергает.