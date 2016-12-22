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СМИ узнали о возможном закрытии генконсульства США в Петербурге
Отравление Скрипаля в Британии, 05:18
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СМИ узнали о возможном закрытии генконсульства США в Петербурге
Такой вариант ответа Вашингтону МИД России будет рекомендовать президенту Владимиру Путину, сообщают источники «Известий». Ранее в Кремле пообещали взаимный ответ на действия США
Генконсульство США в Санкт-Петербурге (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

МИД предложит президенту Владимиру Путину закрыть генеральное консульство США в Санкт-Петербурге в ответ на закрытие генконсульства России в Сиэтле. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

«Правильнее всего было бы закрыть консульство в Петербурге. Естественно, рассматриваются варианты и в Екатеринбурге, и во Владивостоке, но питерское консульство с точки зрения статуса для американцев важнее», — пояснил один из источников издания в МИДе. «Мы внесем свои предложения, но последнее слово остается за президентом — возможны корректировки», — отметил он. Информацию о том, что ведомство будет рекомендовать закрыть консульство США именно в Петербурге подтвердили еще двое дипломатических источников газеты.

В свою очередь, пресс-секретарь американского посольства в России Мария Олсон в разговоре с «Известиями» подчеркнула, что американская сторона «оставляет за собой право отреагировать на любые меры России, последующие в ответ на наши действия».

Высылка солидарности: почему больше сотни дипломатов вернутся в Россию
Политика

В понедельник, 26 марта, посольство России в США предложило проголосовать за то, какое консульство США следует закрыть в России. В качестве вариантов были предложены Санкт-Петербург, Владивосток и Екатеринбург. По результатам опроса, в котором приняли участие 57,5 тыс. человек, большинство (47%) проголосовало за закрытие диппредставительства в Петербурге.

Голосование было открыто после того, как США объявили о высылке 48 российских дипломатов и 12 сотрудников российского представительства при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Американские власти также решили закрыть генконсульство России в Сиэтле. До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил о «зеркальном ответе» Москвы в случае высылки российских дипломатов из США.

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Российских дипломатов выслали еще более 20 стран, в числе которых Канада, ряд стран ЕС, Албания, Черногория, Молдавия, Австралия и Украина. Такое решение страны приняли в знак солидарности с позицией Лондона, который считает Москву причастной к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, обнаруженных без сознания в британском городе Солсбери 4 марта. Российские власти отрицают обвинения Великобритании и называют их безосновательными.

Автор: Анна Рудяк.
Теги: консульство США , МИД
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