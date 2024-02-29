Европарламент призвал ЕС дать Киеву все, что ему нужно

Европарламент принял резолюцию с призывом дать Киеву все, что нужно

ЕС и НАТО должны поддерживать Украину в военном отношении на сумму не менее чем 0,25% своего ВВП ежегодно, считают евродепутаты. Россия критикует помощь Киеву со стороны Запада

Фото: Leon Neal / Getty Images

Европарламент призвал ЕС дать Украине все, что ей нужно, следует из резолюции, принятой депутатами 29 февраля. Ее поддержал 451 депутат, 46 выступили против, 49 воздержались.

Европарламент заявил, что «не должно быть никаких самостоятельно введенных ограничений» на военную помощь Киеву со стороны Евросоюза.

«Депутаты Европарламента заявляют, что по-прежнему существуют огромные различия в уровне военной поддержки, оказываемой странами — членами ЕС Украине и призывают к необходимым инвестициям в европейскую оборонно-промышленную базу. Это имеет первостепенное значение для удовлетворения потребностей Украины и пополнения истощенных запасов ЕС», — говорится в резолюции.

Среди наиболее насущных потребностей Киева парламентарии называют системы ПВО, ракеты большой дальности, такие как TAURUS, Storm Shadow/SCALP, различные виды артиллерии и боеприпасов (в частности, 155-мм), а также системы для подавления дронов.

По словам депутатов, ЕС и НАТО должны поддерживать Украину в военном отношении не менее чем 0,25% своего ВВП ежегодно. Они также призвали палату представителей конгресса США «без каких-либо дальнейших проволочек принять застопорившийся пакет военной помощи Украине».

Кроме того, необходимо создать прочный правовой механизм, который позволит конфисковать российские активы, замороженные в ЕС, и использовать их для восстановления Украины и выплаты компенсаций, считают в Европарламенте.

Там также призвали расширить санкции против России и Белоруссии, включая запрет на импорт ЕС российского урана и металлургической продукции, прекращение ядерного сотрудничества с Россией и введение полного эмбарго на импорт российской сельскохозяйственной и рыбной продукции, а также энергоресурсов.

На этой неделе Европарламент одобрил выделение Киеву пакета помощи в размере €50 млрд в течение четырех лет. Он включает в себя кредиты на €33 млрд и невозвратные гранты на €17 млрд. Первый транш в размере €4,5 млрд глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала перечислить в марте. Выделение средств для Украины блокировала Венгрия. После некоторых уступок со стороны ЕС пакет помощи был согласован.

Россия критикует помощь Киеву со стороны западных стран. Президент Владимир Путин заявлял, что Украина сегодня «почти ничего не производит», но ей «все привозят, извините за моветон, на халяву», которая «судя по всему, заканчивается».