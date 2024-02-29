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Посол Армении по особым поручениям уволился из-за разногласий с Пашиняном

Посол Армении по особым поручениям Марукян подал в отставку
Эдмон Марукян стал послом по особым поручениям в 2022 году, он работал над мирным соглашением с Азербайджаном. Уйти с должности он решил из-за разногласий с руководством по «ряду фундаментальных внешнеполитических вопросов»
Эдмон Марукян
Эдмон Марукян (Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости)

Посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян подал премьер-министру Николу Пашиняну заявление об отставке, сообщил дипломат в Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

На эту должность Марукяна назначили в марте 2022 года. Посол заявил, что исполнял свои обязанности «в сложный для нашего государства и региона период», но в последнее время «различия в наших взглядах на ряд фундаментальных внешнеполитических вопросов делают невозможным [его] дальнейшее участие во внешнеполитическом фронте».

Марукян не уточнил, в чем именно заключаются разногласия с руководством страны. ТАСС отмечает, что дипломат занимался работой над мирным соглашением с Азербайджаном. Переговоры о заключении мирного договора страны ведут несколько лет.

26 декабря 2023 года в Кремле говорили, что Ереван и Баку готовы финализировать мирный договор. В этот день в Санкт-Петербурге прошел неформальный саммит глав государств СНГ, на котором Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые встретились после того, как Нагорный Карабах перешел под контроль Баку после «антитеррористической операции» осенью 2023 года. Однако после саммита стороны несколько раз обвиняли друг друга в обстрелах приграничных территорий.

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Никол Пашинян на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ

На сайте МИД Армении указано, что у страны два посла по особым поручениям. Помимо Марукяна, эту должность занимает Артур Джавадян.

Марукян — основатель и лидер внепарламентской партии «Просвещенная Армения», бывший депутат Национального собрания от блока партий «Елк».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Армения посол МИД Никол Пашинян
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
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