В Ереване заявили о попытках сделать Армению членом Союзного государства

Армянский народ в 2021 году провалил «большой геополитический план» сделать Армению членом Союзного государства России и Белоруссии, заявил спикер парламента Ален Симонян

Ален Симонян (Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости)

Армянский народ в 2021 году провалил «большой геополитический план» сделать Армению членом Союзного государства России и Белоруссии, заявил журналистам спикер Национального собрания (парламента) страны Ален Симонян, его слова приводит «Арменпресс».

«Никто не должен удивляться тому, что Армения пытается сохранить свою независимость. Армянский народ вмешался в эти планы, в 2021 году избрал то правительство, которое [по плану] должно было уйти, чтобы пришло новое правительство, чтобы мы вошли в союзное государство. Таков был план», — сказал Симонян.

В июне 2021 года в республике прошли досрочные парламентские выборы, они были назначены после протестов из-за поражения в войне в Нагорном Карабахе. Победу на них одержала партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна.

Договор о Союзном государстве Россия и Белоруссия подписали в 1999 году. Соглашение подразумевает создание единого экономического, внешнеполитического, бюджетного и налогового пространства, а также объединение энергетических, транспортных и таможенных систем обеих стран. Как президент Владимир Путин, так и его белорусский коллега Александр Лукашенко при этом исключали объединение двух стран в одно государство.

В феврале 2022 года белорусский президент Александр Лукашенко заявил о возможности вступления в Союзное государство Армении, так как ей, по его словам, «деваться некуда». «Вы что, думаете, они кому-то нужны?» — сказал Лукашенко. Он также не исключал членства других стран — бывших республик СССР. После слов президента Белоруссии посла республики Александра Конюка вызвали в армянский МИД.

В декабре того же года секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Россия принуждает Армению присоединиться к Союзному государству. «Всякий раз, когда армянская демократия и демократическая система сопротивляется этому, она получает иные виды давления в виде военной силы», — сказал он.

В Кремле расценили слова секретаря Совбеза как провокационные. «Они не соответствуют действительности. Никто из российских чиновников этого не говорил и ни через кого не доводил до армянской стороны», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.