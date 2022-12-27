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Песков счел провокацией слова армянского чиновника о Союзном государстве

Песков: слова секретаря СБ Армении о принуждении к Союзному государству — это провокация
Россия не требовала от Армении присоединяться к Союзному государству, заявления об этом носят провокационный характер, заявили в Кремле
Армен Григорян
Армен Григорян (Фото: Wikimedia Commons)

Высказывание секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна о том, что Россия принуждает Армению предоставить коридор через свою территорию Азербайджану, а также присоединиться к Союзному государству, не соответствуют истине и провокационны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на запрос издания News.am.

«Такие заявления можно рассматривать как провокационные. Они не соответствуют действительности. Никто из российских чиновников этого не говорил и ни через кого не доводил до армянской стороны», — сказал он.

Григорян в эфире Общественного телевидения заявлял, что Россия вынуждает Армению присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии. «Это широкий контекст, так сказать, в контексте поддержки Азербайджана в плане получения какой-то дороги в так называемой коридорной логики через территорию Армении. Армения продолжает сопротивляться этому. Кстати, могу четко сказать, что с этим связана и эскалация 13 сентября и в основном это является основой или мотивом всего кризиса», — сказал Григорян.

По его словам, давление на Ереван с целью убедить его вступить в Союзное государство идет в виде «военной силы»: «Всякий раз, когда армянская демократия и демократическая система сопротивляются этому, она получает иные виды давления в виде военной силы».

4 октября в армянской газете «Айкакан жаманак», связанной с семьей Никола Пашиняна (сейчас главред издания — жена премьера, сам Пашинян долгие годы руководил газетой) была опубликована статья, в которой со ссылкой на «достоверный источник» говорилось, что Россия принуждает Армению вступить в Союзное государство. Тогда эти сообщения опровергли и власти России, и власти Армении. Песков назвал данные газеты «полной ерундой». Спикер парламента Армении Ален Симонян также заявлял, что переговоры о вступлении Армении в Союзное государство не ведутся и попросту невозможны.

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Армения Дмитрий Песков Нагорный Карабах Союзное государство
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