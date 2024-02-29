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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Ереване опровергли обсуждение ликвидации российской военной базы

Спикер парламента Армении: никто не говорит о выводе 102-й российской базы
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Спикер парламента Симонян при этом отметил, что действующая система безопасности не работает и что Ереван будет идти в том направлении, которое обеспечит республике максимальную безопасность
Военнослужащие на территории 102-й российской военной базы в Гюмри
Военнослужащие на территории 102-й российской военной базы в Гюмри (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Спикер Национального собрания (парламент) Армении Ален Симонян заявил, что никто не говорит о выводе российской военной базы, его слова приводит «Sputnik Армения».

В Армении по межгосударственному соглашению с Россией от 1995 года дислоцируется 102-я российская военная база. Личный состав несет боевое дежурство в рамках объединенной системы ПВО СНГ. Гарнизоны расположены в Гюмри и Ереване. В 2010 году Москва и Ереван продлили срок действия договора о размещении базы до 2044 года.

При этом Симонян отметил, что действующая система безопасности не работает. «Никто не говорил о военной базе, мы о ней не говорили, но для нас очевидно, что эта система безопасности не работает. Что еще должно произойти, чтобы понять, что эта система безопасности не работает?» — сказал он журналистам.

По его словам, Ереван будет идти в том направлении, которое обеспечит республике максимальную безопасность. Он отметил, что Армения готова стать кандидатом в члены ЕС, призвав при этом «не торопиться», «потому что нехорошо делать резкие шаги». Спикер парламента назвал «самой большой системой безопасности Армении» возможность «быть демократической страной».

В октябре прошлого года премьер-министр Никол Пашинян в интервью The Wall Street Journal (WSJ) заявил, что не видит преимуществ для Армении от размещения там российской военной базы. После перехода Нагорного Карабаха под полный контроль Азербайджана Ереван решил, что ему нужно «диверсифицировать» свои отношения в сфере безопасности, отметил Пашинян.

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Никол Пашинян на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ

Позднее в версии интервью WSJ, опубликованной на сайте премьера, Пашинян, отвечая на вопрос журналиста о том, потребует ли он вывода российских войск, сказал: «Такого вопроса мы не обсуждаем. Мы сейчас больше обсуждаем другие вопросы, пытаемся понять, в чем причина такой ситуации, и, конечно, думаю также, что это будет повесткой рабочих обсуждений между Арменией и Россией, Арменией и ОДКБ».

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Глава правительства также заявил о «разочаровании» действиями ОДКБ в контексте конфликта в Карабахе, поскольку, по его словам, в Договоре о коллективной безопасности и уставе «четко прописаны действия, которые необходимо предпринять в случае агрессии против государства-члена».

В феврале премьер в интервью телеканалу France 24, отвечая на вопрос о возможном выходе страны из ОДКБ, в которой «доминирует Россия», сообщил, что участие республики в ней заморожено. По его словам, организация не выполняла своих функций по отношению к стране. Позднее он пояснил, что сейчас Армения де-факто заморозила свое членство, но если ОДКБ не выполнит свои обязательства, армянская сторона сделает это де-юре. По словам премьера, главный вопрос Еревана к ОДКБ — какова ее зона ответственности в Армении. «Мы задали ОДКБ вопрос и до сегодняшнего дня не получили на него ответа. А отсутствие ответа на данный вопрос, на наш взгляд, создает угрозы национальной безопасности и территориальной целостности Республики Армения», — считает он.

В секретариате ОДКБ и в Кремле в свою очередь сказали, что не получали от Еревана официального заявления о заморозке членства. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва обратится к Еревану с просьбой прояснить значение слов главы правительства.

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Елена Чернышова
Армения российская военная база
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
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