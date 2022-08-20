Шойгу заявил о начале серийного производства ракет «Циркон»

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 59,39 (-1,5) Инвестиции, 19 авг, 16:07
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 59,13 (-0,82) Инвестиции, 19 авг, 16:07
Минобороны сообщило об эвакуации с Украины и из Донбасса 3,5 млн человек Политика, 22:25
В Швейцарии допустили остановку подъемников для экономии электричества Общество, 22:23
«Ростов» не смог потеснить «Спартак» с первого места в РПЛ Спорт, 22:03
Площадь природного пожара в Нижегородской области выросла до 5 тыс. га Общество, 21:53
В Севастополе в третий день подряд сработала ПВО Политика, 21:50
Школьная форма, плитка и удобрения: вторая жизнь мусора Партнерский проект, 21:44
Глава полиции Швейцарии не исключил грабежи и бунты в случае блэкаута Политика, 21:39
Тренер «Динамо» заявил, что отметит победу над «Спартаком» стаканом пива Спорт, 21:37
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Депутат из Асбеста назвал провокацией скандал с сыном-кандидатом Политика, 21:33
Власти заявили об обстреле Запорожской АЭС из оружия «натовского образца» Политика, 21:15
Шойгу заявил о начале серийного производства ракет «Циркон» Политика, 21:05
Близ села Оленевка в Крыму сработала система ПВО Политика, 20:58
Почему финтех не похоронит классические банки РБК и S+Консалтинг, 20:53
Семин словами «Они расслабились» объяснил первое поражение «Спартака» Спорт, 20:49
Политика ,  
0 

Шойгу заявил о начале серийного производства ракет «Циркон»

Ракеты предназначены для запуска с кораблей по надводным целям. Путин в июле обещал, что они поступят на вооружение в ближайшее время
Пуск гиперзвуковой ракеты &laquo;Циркон&raquo; с борта фрегата &laquo;Адмирал Горшков&raquo; в Баренцевом море
Пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта фрегата «Адмирал Горшков» в Баренцевом море (Фото: Минобороны РФ)

В России началось серийное производство противокорабельных гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон», они уже почти поставлены на вооружение, сообщил министр обороны Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы начинаем серийное производство ракет «Циркон». У нас она фактически поставлена на вооружение. В этом году это уже будет зафиксировано документально», — сказал он.

С 15 по 21 августа в Подмосковье проходит международный форум «Армия-2022», Шойгу подвел некоторые его итоги. В частности, он рассказал, что на мероприятии были подписаны контракты «почти на полтриллиона» рублей, их заключили Минобороны и другие силовые ведомства. Среди вооружений, которые фигурируют в контрактах, не только «Цирконы», но еще зенитно-ракетные комплексы С-500, межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат», гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Минобороны заключило контракты на поставку С-500, «Сарматов» и Ка-52
Политика
Испытания ЗРК С-500, архивное фото

Ракеты «Циркон» разработали в подмосковном НПО машиностроения, как сообщал источник ТАСС, ее производство стартовало в ноябре прошлого года, однако в НПО эту информацию не стали комментировать. Также агентство указывало, что контракты на поставку этих ракет были подписаны на прошлогоднем форуме «Армия».

«Цирконы» будут запускать с кораблей по надводным целям — от фрегатов до авианосцев. Ракеты могут развивать скорость более 9,5 тыс. км/ч.

Испытания этих вооружений начались в июле 2021 года. Их проводили экипажи фрегата «Адмирал Горшков» и атомной подводной лодки «Северодвинск» (они входят в Северный флот). Первый залповый пуск ракеты состоялся в декабре 2021 года, он прошел успешно, сообщал президент России Владимир Путин.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: 20th Century Fox Film Corporation «Я вышел от шефа униженным»: как бороться с токсичностью на работе
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Что такое циркадные ритмы и как они помогут стать продуктивнее
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Почему продажа Netflix — лишь вопрос времени
Статьи
Pro
Главное — не дойти до Abibas: каким должен быть импортозамещающий бренд
Статьи
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images Как россиянам теперь сдавать TOEFL и IELTS и как к этому подготовиться
Инструкции
Pro
Фото: Harry How / Getty Images Пять упражнений для красивой осанки
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Загадка Ганы: как живет страна с самой парадоксальной моделью экономики
Статьи
Pro
Сколько платить айтишнику и из каких специалистов собрать базовую команду
Инструкции

В конце июля глава государства рассказал, что поставка «Цирконов» в Вооруженные силы России «начнется в ближайшие месяцы» и первым их получит «Адмирал Горшков». «Район несения службы корабля, оснащенного гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон», будет выбран исходя из интересов обеспечения безопасности России», — указывал Путин.

Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова
ракеты «Циркон» Сергей Шойгу Минобороны

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
Материалы по теме
Флот отчитался об успешных пусках крылатой ракеты «Циркон»
Общество
Рогозин сообщил о начале серийного производства «Сарматов»
Политика
Комплексы С-500 начали поступать на вооружение России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter