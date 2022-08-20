Шойгу заявил о начале серийного производства ракет «Циркон»

Ракеты предназначены для запуска с кораблей по надводным целям. Путин в июле обещал, что они поступят на вооружение в ближайшее время

Пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта фрегата «Адмирал Горшков» в Баренцевом море (Фото: Минобороны РФ)

В России началось серийное производство противокорабельных гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон», они уже почти поставлены на вооружение, сообщил министр обороны Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы начинаем серийное производство ракет «Циркон». У нас она фактически поставлена на вооружение. В этом году это уже будет зафиксировано документально», — сказал он.

С 15 по 21 августа в Подмосковье проходит международный форум «Армия-2022», Шойгу подвел некоторые его итоги. В частности, он рассказал, что на мероприятии были подписаны контракты «почти на полтриллиона» рублей, их заключили Минобороны и другие силовые ведомства. Среди вооружений, которые фигурируют в контрактах, не только «Цирконы», но еще зенитно-ракетные комплексы С-500, межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат», гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Ракеты «Циркон» разработали в подмосковном НПО машиностроения, как сообщал источник ТАСС, ее производство стартовало в ноябре прошлого года, однако в НПО эту информацию не стали комментировать. Также агентство указывало, что контракты на поставку этих ракет были подписаны на прошлогоднем форуме «Армия».

«Цирконы» будут запускать с кораблей по надводным целям — от фрегатов до авианосцев. Ракеты могут развивать скорость более 9,5 тыс. км/ч.

Испытания этих вооружений начались в июле 2021 года. Их проводили экипажи фрегата «Адмирал Горшков» и атомной подводной лодки «Северодвинск» (они входят в Северный флот). Первый залповый пуск ракеты состоялся в декабре 2021 года, он прошел успешно, сообщал президент России Владимир Путин.

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В конце июля глава государства рассказал, что поставка «Цирконов» в Вооруженные силы России «начнется в ближайшие месяцы» и первым их получит «Адмирал Горшков». «Район несения службы корабля, оснащенного гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон», будет выбран исходя из интересов обеспечения безопасности России», — указывал Путин.