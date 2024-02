Британский адмирал счел ситуацию на Украине «несомненно сложной»

Адмирал Радакин считает, что сложная ситуация для Украины в конфликте может сохраниться на несколько месяцев. Российские власти заявляли, что западная помощь Украине не помешает достичь целей военной операции

На Украине сложилась «несомненно сложная» ситуация, она становится еще более острой, поскольку ее вооруженные силы столкнулись с проблемами с обеспеченностью припасами, заявил начальник Штаба обороны Вооруженных сил Великобритании, главный военный советник премьер-министра страны адмирал Тони Радакин, передает The Washington Post.

По его словам, в конфликте заметен успех России, которая занимает новые территории. В феврале российские войска взяли под контроль город Авдеевка в ДНР к северо-западу от Донецка и близлежащие поселки Ласточкино и Северное.

«Я думаю, что это затруднительное положение, которое, вероятно, продлится, по крайней мере, в течение следующих нескольких месяцев», — предупредил Радакин.

The Times называет Радакина «ключевым игроком в оказании помощи Украине», то же ранее писала The Guardian. Один из источников The Times на Украине заявил, что адмирал в ходе своих визитов в Киев помогал украинским военным с планированием боевых действий, а также оказывал помощь в координации поддержки со стороны НАТО.

В сентябре прошлого года Россия ввела против Радакина санкции — запретила ему въезд в страну.

На Западе и Украине проблемы у ВСУ связывают с нехваткой помощи от союзников Киева. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что положение в зоне боевых действий тяжелое, Украина может столкнуться с новыми территориальными потерями. Он отметил, что Киеву нужно давить на западных партнеров, которые не передали вовремя оружие и военное оборудование согласно подписанным контрактам.

Белый дом также отмечал, что Украина лишится других территорий, если США еще в течение месяца-двух не будут предоставлять ей помощь. Вашингтон с осени не может согласовать выделение нового финансирования Украине.

Россия выступает против западной поддержки Украины. Президент Владимир Путин отмечал, что «по большому счету украинская экономика без внешней подпитки» не может существовать. «То же самое касается системы обороны», — указывал глава государства.

Говоря о взятии под контроль Авдеевки, Путин назвал его «безусловным успехом», который «нужно развивать».