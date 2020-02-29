США потребовали от России «немедленно посадить» военные самолеты в Сирии

С таким заявлением американский дипломат выступила на заседании Совбеза ООН. По ее словам, для предотвращения эскалации в Идлибе США «должны играть ключевую роль» в решении конфликта

Российские штурмовики Су-25 (Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости)

Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт во время заседания Совета Безопасности по ситуации в сирийском Идлибе призвала Россию «немедленно посадить» военные самолеты в Сирии. Об этом сообщает Reuters.

«Мы призываем Российскую Федерацию немедленно посадить свои военные самолеты. И мы призываем все сирийские войска и их российских союзников отойти на линии разграничения огня, установленные в 2018 году», — заявила дипломат.

Она также обратилась к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой сделать все возможное, чтобы добиться прекращения огня в Идлибе. По ее словам, США «должны играть ключевую роль» в этом вопросе, если мировое сообщество хочет избежать еще большей эскалации.

В свою очередь, российский постпред Василий Небензя сообщил, что турецкие войска делили с Россией координаты, которые затем были переданы сирийским правительственным силам, чтобы избежать конфликта на месте. Он отметил, что российские военные самолеты не оказывали поддержку сирийской армии в районе, где были убиты турецкие солдаты. «В координатах, переданных вчера, не упоминались районы, где в конечном итоге погибли турецкие солдаты. Как только стало ясно, что это произошло, российская сторона приняла исчерпывающие меры для прекращения военных действий и обеспечения безопасной эвакуации погибших и раненых», — заявил Небензя.