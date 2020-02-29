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Война в Сирии ,  
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США потребовали от России «немедленно посадить» военные самолеты в Сирии

С таким заявлением американский дипломат выступила на заседании Совбеза ООН. По ее словам, для предотвращения эскалации в Идлибе США «должны играть ключевую роль» в решении конфликта
Российские штурмовики Су-25 (Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости)

Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт во время заседания Совета Безопасности по ситуации в сирийском Идлибе призвала Россию «немедленно посадить» военные самолеты в Сирии. Об этом сообщает Reuters.

«Мы призываем Российскую Федерацию немедленно посадить свои военные самолеты. И мы призываем все сирийские войска и их российских союзников отойти на линии разграничения огня, установленные в 2018 году», — заявила дипломат.

Она также обратилась к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой сделать все возможное, чтобы добиться прекращения огня в Идлибе. По ее словам, США «должны играть ключевую роль» в этом вопросе, если мировое сообщество хочет избежать еще большей эскалации.

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В свою очередь, российский постпред Василий Небензя сообщил, что турецкие войска делили с Россией координаты, которые затем были переданы сирийским правительственным силам, чтобы избежать конфликта на месте. Он отметил, что российские военные самолеты не оказывали поддержку сирийской армии в районе, где были убиты турецкие солдаты. «В координатах, переданных вчера, не упоминались районы, где в конечном итоге погибли турецкие солдаты. Как только стало ясно, что это произошло, российская сторона приняла исчерпывающие меры для прекращения военных действий и обеспечения безопасной эвакуации погибших и раненых», — заявил Небензя.

Постпред Турции при ООН Феридун Синирлиоглу оспорил слова российского коллеги, заявив, что «следы радара» показали, что сирийские и российские самолеты летели в строю во время атаки. «У нас была предварительная договоренность в письменной форме с российскими силами о местонахождении нашего конвоя, однако воздушные удары продолжались, несмотря на наши немедленные предупреждения сразу после самой первой атаки», — сказал он.

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Дипломат добавил, что турецкие войска были одни в этом районе и «логическим выводом этого является то, что они были атакованы намеренно». Синирлиоглу подчеркнул, что Турция не хочет войны, но «не смущается применять силу, если ее безопасности угрожают».

Сирийские военные нанесли авиаудар по позициям турецких военнослужащих в Идлибе 27 февраля. В результате атаки погибли более 30 турецких военных, еще 32 пострадали. В ответ армия Турции нанесла удары с воздуха и земли по позициям сирийских войск. По информации Минобороны России, погибшие турецкие военные находились в рядах боевиков, предпринявших попытку масштабного наступления, а сирийская правительственная армия открыла ответный огонь.

Днем 27 февраля телеканал «Россия-24» сообщил, что турецкие военные постоянно наносят удары по позициям сирийских войск, помогая наступлению боевиков в Идлибе. В репортаже рассказали, что сирийские войска несут большие потери, но им помогают с воздуха самолеты сирийских ВВС и ВКС России.

Автор: Михаил Юшков
Теги: США, Россия, Сирия, военные самолеты
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