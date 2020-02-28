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Политика ,  
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Трамп осудил повлекшую смерть турецких военных атаку сирийской армии

Дональд Трамп (Фото: White House / Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом осудил атаку сирийской правительственной армии, при которой погибли турецкие военные, и выразил свои соболезнования по этому поводу. Об этом в своем Twitter сообщает спецпомощник Трампа Джадд Дир.

По его словам, президент США выразил поддержку усилиям Анкары, направленным на деэскалацию ситуации на северо-западе Сирии.

«Оба лидера согласились с тем, что власти Сирии, России и Ирана должны прекратить наступление, пока еще больше невинных граждан не оказались убиты или вынуждены бежать», — отметил спецпомощник Трампа.

Накануне Анкара заявила, что в результате авиаудара сирийской правительственной армии погибли 33 турецких военнослужащих и еще 32 человека были ранены. В ответ турецкие военные нанесли удары с воздуха и земли по позициям официального Дамаска. Как сообщило российское Министерство обороны, погибшие турецкие военные оказались в рядах боевиков, предпринявших попытку масштабного наступления, а сирийская армия открыла ответный огонь. Российские Воздушно-космические силы в этом районе удары не наносили, также отметили в Москве.

28 февраля Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы они обсудили договоренности по зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб, а также отметили важность повышения координации по каналам министерств обороны двух государств.

Теги: Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, Сирия, телефонный разговор
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