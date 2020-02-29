Reuters сообщил о желании Трампа устроить саммит с лидерами России и КНР

Собеседник агентства не назвал возможных сроков встречи лидеров. В качестве варианта рассматривается заседание Генеральной ассамблеи ООН в сентябре

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Президент США заинтересован во встрече с лидерами России и Китая, на которой можно было бы обсудить вопросы разоружения, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в американской администрации. По словам последнего, Дональд Трамп готов использовать любую возможность для того, чтобы предотвратить новую дорогостоящую гонку вооружений.

Собеседник агентства не уточнил, когда именно можно было бы провести подобную встречу. Одним из вариантов называется Генеральная ассамблея ООН в сентябре, на которую могут приехать большинство мировых лидеров.

Идею встречи лидеров США, России, Китая, Франции и Великобритании ранее выдвинул Владимир Путин. Об этом он заявил на Всемирном форуме памяти жертв холокоста в Израиле в конце января. «Проведение такой встречи именно в этом, 2020 году, считаю важным и символичным», — сказал тогда российский президент.

Трамп еще в прошлом году заявлял, что новый договор о сокращении ядерного оружия должен быть заключен в том числе с участием Китая. По его мнению, прежние двухсторонние соглашения России и США не учитывают угроз со стороны других стран. В Пекине, однако, заявили, что не видят смысла в таком договоре, поскольку ядерный арсенал Китая невелик.