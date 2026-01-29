Уиткофф заявил о большом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

По словам Уиткоффа, соглашения о гарантиях безопасности и о процветании Украины почти готовы. Кроме того, большого успеха удалось достичь в обсуждении территориального вопроса. Трамп заявил, что конфликт на Украине близок к концу

Стив Уиткофф (Фото: Gian Ehrenzeller / EPA / ТАСС )

После переговоров в Абу-Даби сторонам удалось достичь самого большого прогресса в урегулировании на Украине за все четыре года конфликта, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, выступая на собрании кабинета министров в Белом доме.

По его словам, большого успеха удалось достичь также в обсуждении территориального вопроса между Россией и Украиной. «Соглашения о гарантиях безопасности и о «процветании» Украины во многом завершены», — отметил Уиткофф.

На этом же собрании президент США Дональд Трамп заверил, что украинский конфликт близок к завершению, в том числе благодаря усилиям Уиткоффа и его зятя Джареда Кушнера. Кроме того, по словам республиканца, он предложил президенту России Владимиру Путину остановить удары по Украине на неделю, на что российский президент согласился.

Переговоры между США, Россией и Украиной прошли 23 и 24 января в Абу-Даби. Основной и наиболее сложной темой стал территориальный вопрос. Кроме того, стороны обсудили аспекты мирного урегулирования. По итогам переговоров Уиткофф оценил их как очень конструктивные. Следующий раунд переговоров запланирован на 1 февраля в том же месте.

Госсекретарь США Марко Рубио 28 января заявил, что сторонам «удалось сузить общий круг вопросов до одного центрального» — о статусе Донбасса. Однако помощник президента России Юрий Ушаков, отвечая на заявление Рубио, усомнился в ⁠том, что тема принадлежности территорий — это единственное препятствие соглашению о мирном урегулировании конфликта с Украиной.

Власти России требуют выхода украинских войск из Донбасса для прекращения конфликта. По словам президента Владимира Путина, Донбасс является исторической территорией России и Москва вернет его военным или любым другим путем.