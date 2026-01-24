Уиткофф оценил переговоры в ОАЭ
Трехсторонняя встреча делегаций США, России и Украины в ОАЭ была конструктивной, запланировано продолжение переговоров на следующей неделе. Об этом спецпосланник американского президента Стив Уиткофф написал в соцсети X.
«Переговоры были очень конструктивными, и были намечены планы продолжить переговоры на следующей неделе в Абу-Даби. Президент [США Дональд] Трамп и вся его команда нацелены на то, чтобы положить конец этой войне», — написал Уиткофф.
Переговоры между США, Россией и Украиной прошли с 23 и 24 января в Абу-Даби. Основной и наиболее сложной темой стал территориальный вопрос.
Материал дополняется
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины
