Мирный план по Украине⁠,
0

Лавров заявил о примере Макрона для Зеленского в «сливе» информации

Лавров: Зеленский следует за Макроном, желающим «сливать информацию»
Сюжет
Мирный план по Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Petros Karadjias / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский «следует за своим учителем» французским президентом Эмманюэля Макрона в «сливе» информации. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью турецким СМИ.

По его словам, Зеленский не несет за это никакой ответственности. «Мы [российская сторона] такими повадками не обладаем. Исходим из того, что все должны серьезно относиться к переговорам», — добавил он.

Лавров уточнил, что в России не видели документа о соглашении с США, который активно обсуждают Зеленский, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и другие украинские политики.

Министр подчеркнул, что заявления украинского президента о 100-процентной готовности соглашении с США и отказе уступать территории производят впечатление победной риторики: «у меня возникает такое необычное ощущение того, что выступает победитель, причем не просто победитель на поле боя в Донбассе, в Новороссии, а победитель всей Европы в ходе ее противостояния с Соединенными Штатами».

В 2022 году Лавров заявил, что Париж нарушил дипломатическую этику, когда опубликовал записи переговоров Макрона с российским президентом Владимиром Путиным.

30 июня 2022 года телеканал France 2 показал документальный фильм Ги Лагаша «Президент, Европа и война» о действиях Макрона накануне конфликта на Украине. В фильме, в частности, представлена расшифровка его разговора с Путиным от февраля того же года.

В ходе беседы российский президент обвинил Зеленского в обмане западных лидеров относительно готовности выполнять Минские соглашения. Также Путин напомнил Макрону о его же заявлении, что Киев имеет право эти соглашения не выполнять. Французский лидер опроверг эту трактовку, подтвердив необходимость соблюдения договоренностей.

Материал дополняется

Персоны
Егор Алимов
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
