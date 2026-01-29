Владимир Зеленский (Фото: Petros Karadjias / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский «следует за своим учителем» французским президентом Эмманюэля Макрона в «сливе» информации. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью турецким СМИ.

По его словам, Зеленский не несет за это никакой ответственности. «Мы [российская сторона] такими повадками не обладаем. Исходим из того, что все должны серьезно относиться к переговорам», — добавил он.

Лавров уточнил, что в России не видели документа о соглашении с США, который активно обсуждают Зеленский, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и другие украинские политики.

Министр подчеркнул, что заявления украинского президента о 100-процентной готовности соглашении с США и отказе уступать территории производят впечатление победной риторики: «у меня возникает такое необычное ощущение того, что выступает победитель, причем не просто победитель на поле боя в Донбассе, в Новороссии, а победитель всей Европы в ходе ее противостояния с Соединенными Штатами».

В 2022 году Лавров заявил, что Париж нарушил дипломатическую этику, когда опубликовал записи переговоров Макрона с российским президентом Владимиром Путиным.

30 июня 2022 года телеканал France 2 показал документальный фильм Ги Лагаша «Президент, Европа и война» о действиях Макрона накануне конфликта на Украине. В фильме, в частности, представлена расшифровка его разговора с Путиным от февраля того же года. В ходе беседы российский президент обвинил Зеленского в обмане западных лидеров относительно готовности выполнять Минские соглашения. Также Путин напомнил Макрону о его же заявлении, что Киев имеет право эти соглашения не выполнять. Французский лидер опроверг эту трактовку, подтвердив необходимость соблюдения договоренностей.

Материал дополняется