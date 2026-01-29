ЛУКОЙЛ передал Молдавии активы в аэропорту Кишинева

Кишинёвский международный аэропорт (Фото: afrimu / Shutterstock)

Российская нефтяная компания ЛУКОЙЛ передала свои активы в Международном аэропорту Кишинева в собственность Молдавии. Об этом сообщило министерство энергетики Молдавии.

«Агентство публичной собственности и Международный аэропорт Кишинева завершили процесс инвентаризации и в четверг, 29 января текущего года, подписали с Lukoil Moldova акты приема-передачи нефтяного комплекса, расположенного на территории аэропорта. Таким образом, активы, принадлежавшие Lukoil на территории Кишиневского аэропорта, перешли в собственность государства в соответствии с решением Совета по рассмотрению инвестиций», — говорится в сообщении.

В декабре совет запретил деятельность ЛУКОЙЛа в зонах стратегического интереса для государственной безопасности Молдавии и поручил восстановить статус-кво, существовавший до приватизации нефтяного комплекса в аэропорту в 2005 году.

Как сообщили в Минэнерго Молдавии, ЛУКОЙЛ была обязана передать активы до 9 января, но не выполнила это требование. Поэтому 16 января Совет оштрафовал компанию на 5 млн леев (чуть меньше $300 тыс.), штраф был выплачен на этой неделе.

По решению совета от 16 января, деятельность ЛУКОЙЛа в стратегически важных для государственной безопасности Молдавии районах была приостановлена. Срок передачи активов ограничили 28 января.

Что касается деятельности АЗС ЛУКОЙЛа на территории Молдавии, их должен выкупить американский инвестиционный фонд Carlyle Group. Согласно местным законам, акционер обязан сначала запросить одобрение инвестиций, решение по этому вопросу вынесет тот же совет, пояснили в Минэнерго.

Днем 29 января стало известно, что зарубежные активы ЛУКОЙЛа, за исключением казахстанских, которые останутся у компании, приобретет Carlyle. ЛУКОЙЛ решил продать зарубежные активы после введения американских и британских санкций. Компания представлена в 27 иностранных государствах.

Материал дополняется