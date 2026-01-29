Сделка ЛУКОЙЛ и Carlyle. Эксперты — о возможной стоимости и рисках

Аналитики считают, что ЛУКОЙЛ продаст свои зарубежные активы с дисконтом, а казахстанские доли может продать отдельно позже. При этом американский фонд Carlyle может выступить промежуточным покупателем, отмечают эксперты

Фото: Vladimir Tretyakov / Shutterstock

Стоимость зарубежных активов ЛУКОЙЛа может составлять от $12 млрд до $15 млрд, заявил в эфире Радио РБК инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, комментируя соглашение компании о продаже активов с американским инвестфондом Carlyle. Он отметил, что даже при более высокой сумме одним из условий, вероятно, станет дисконт к справедливой цене. «Дисконт будет умеренный, потому что активы ЛУКОЙЛа качественные и интерес со стороны потенциальных покупателей достаточно большой», — добавил он.

По словам Суверова, есть небольшая вероятность, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) не согласует сделку, но это не базовый сценарий. «Больше вероятности, что в этот раз сделку согласуют», — отметил аналитик. При этом ЛУКОЙЛ, по его мнению, осознает риски и продолжает параллельные переговоры с другими потенциальными покупателями.

На вопрос о том, почему казахстанские активы не вошли в пакет, Суверов предположил, что компания, возможно, рассчитывает продать их отдельно по более выгодной цене. «Мы знаем, что в Казахстане активна компания Chevron, которая, возможно, может предложить большую цену. Ну и также сделка может быть в интересах правительства Казахстана. Поэтому Казахстан является особым случаем», — добавил он.

Аналитик ГК «Финам» Сергей Кауфман отметил, что изначально также оценивал стоимость активов в $12–15 млрд, но теперь прогнозировать сложнее. То, что ЛУКОЙЛ продолжает переговоры с другими интересантами, он назвал «пространством для маневра».

«Это значит, что, во-первых, ЛУКОЙЛ оставляет себе пространство для маневра, возможно, ждет более привлекательных предложений по цене. Возможно, не хочет опять наступить на те же грабли. И все еще остается вероятность, что OFAC снова заблокирует сделку. От этого, конечно, никто не застрахован. Этого не могут знать даже, собственно, в самом Carlyle», — отметил Кауфман.

Он также предположил, что причиной исключения казахстанских активов мог быть интерес к ним правительства республики. «Возможно, ЛУКОЙЛ просто пошел навстречу своему Казахстану. Ну и плюс в Казахстане другие американские компании активны, в частности Chevron, который также претендовал и до сих пор, наверное, претендует на зарубежные активы ЛУКОЙЛа. Может быть, в итоге эти активы отойдут к Chevron, у которой есть уже очень большой опыт работы в Казахстане», — заключил он.

Руководитель отдела аналитических исследований AviCapital Дмитрий Александров заявил, что точную сумму сделки спрогнозировать сложно из-за широкой «вилки» и множества влияющих факторов, включая методику оценки бизнеса и цену на нефть. Дисконт, по его словам, вероятен, поскольку сделка проходит в вынужденных условиях.

«Некий дисконт здесь, скорее всего, будет. Вопрос, насколько большой, а это зависит от того, предусматривает ли сделка возможность ЛУКОЙЛа вернуть, например, эти активы в случае изменения внешней ситуации. Предусматривается ли расчет полностью деньгами и сразу или нет? Предусматривается ли возможность партнерских совместных проектов? <…> То есть, к сожалению, в нынешних условиях приходится фантазировать», — сказал он, добавив, что нельзя исключать и влияние геополитического фона.

Александров также упомянул наличие других интересантов, помимо Carlyle, и допустил, что американская компания может выступить промежуточным покупателем. «Это крупная финансовая все-таки компания, даже не финансово-промышленная группа, но у нее есть опыт как раз инвестиций в бизнес. В том числе прямых или промежуточных инвестиций в крупные нефтегазовые проекты, нефтепроводные проекты. И она может потом просто перепродать часть активов одному покупателю, часть — другому», — сказал он.

С тезисом о том, что активы могут приобретаться для дальнейшей перепродажи, согласился эксперт по энергетике Кирилл Родионов. По его оценке, это может привести к дисконту в размере 35–50% (по состоянию на конец 2023 года стоимость зарубежных активов ЛУКОЙЛа оценивалась в $23 млрд, отметил он). Он также напомнил об операционных трудностях ЛУКОЙЛа после введения санкций, когда некоторые зарубежные банки отказывались проводить платежи. Сделка с Carlyle, по его мнению, обеспечит безопасность транзакций и нормальную операционную деятельность.

«Другое дело, что, скорее всего, эти активы в дальнейшем будут перепродаваться стратегическим инвесторам. Я думаю, таких инвесторов будет много по той простой причине, что там очень большая корзина этих активов, то есть от добычи, от производства нефтепродуктов и выпуска смазочных материалов до автозаправочных станций», — отметил Родионов.

Формат пакетной сделки, по его словам, ускорит процесс. Однако, по мнению Родионова, возможен сценарий, при котором компания получит деньги только после завершения российско-украинского конфликта.

ЛУКОЙЛ заявил о заключении предварительного соглашения с Carlyle 29 января. В сообщении компании сообщалось, что активы в Казахстане останутся в собственности группы. Reuters со ссылкой на пресс-службу Carlyle писал, что сделка зависит от проведения комплексной проверки due diligence и получения регуляторных разрешений.

Главным приоритетом Москвы в рамках сделки по продаже зарубежных активов ЛУКОЙЛа компании Carlyle остается соблюдение интересов российской компании, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.