Сделка ЛУКОЙЛ и Carlyle. Эксперты — о возможной стоимости и рисках
Стоимость зарубежных активов ЛУКОЙЛа может составлять от $12 млрд до $15 млрд, заявил в эфире Радио РБК инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, комментируя соглашение компании о продаже активов с американским инвестфондом Carlyle. Он отметил, что даже при более высокой сумме одним из условий, вероятно, станет дисконт к справедливой цене. «Дисконт будет умеренный, потому что активы ЛУКОЙЛа качественные и интерес со стороны потенциальных покупателей достаточно большой», — добавил он.
По словам Суверова, есть небольшая вероятность, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) не согласует сделку, но это не базовый сценарий. «Больше вероятности, что в этот раз сделку согласуют», — отметил аналитик. При этом ЛУКОЙЛ, по его мнению, осознает риски и продолжает параллельные переговоры с другими потенциальными покупателями.
На вопрос о том, почему казахстанские активы не вошли в пакет, Суверов предположил, что компания, возможно, рассчитывает продать их отдельно по более выгодной цене. «Мы знаем, что в Казахстане активна компания Chevron, которая, возможно, может предложить большую цену. Ну и также сделка может быть в интересах правительства Казахстана. Поэтому Казахстан является особым случаем», — добавил он.
Аналитик ГК «Финам» Сергей Кауфман отметил, что изначально также оценивал стоимость активов в $12–15 млрд, но теперь прогнозировать сложнее. То, что ЛУКОЙЛ продолжает переговоры с другими интересантами, он назвал «пространством для маневра».
«Это значит, что, во-первых, ЛУКОЙЛ оставляет себе пространство для маневра, возможно, ждет более привлекательных предложений по цене. Возможно, не хочет опять наступить на те же грабли. И все еще остается вероятность, что OFAC снова заблокирует сделку. От этого, конечно, никто не застрахован. Этого не могут знать даже, собственно, в самом Carlyle», — отметил Кауфман.
Он также предположил, что причиной исключения казахстанских активов мог быть интерес к ним правительства республики. «Возможно, ЛУКОЙЛ просто пошел навстречу своему Казахстану. Ну и плюс в Казахстане другие американские компании активны, в частности Chevron, который также претендовал и до сих пор, наверное, претендует на зарубежные активы ЛУКОЙЛа. Может быть, в итоге эти активы отойдут к Chevron, у которой есть уже очень большой опыт работы в Казахстане», — заключил он.
Руководитель отдела аналитических исследований AviCapital Дмитрий Александров заявил, что точную сумму сделки спрогнозировать сложно из-за широкой «вилки» и множества влияющих факторов, включая методику оценки бизнеса и цену на нефть. Дисконт, по его словам, вероятен, поскольку сделка проходит в вынужденных условиях.
«Некий дисконт здесь, скорее всего, будет. Вопрос, насколько большой, а это зависит от того, предусматривает ли сделка возможность ЛУКОЙЛа вернуть, например, эти активы в случае изменения внешней ситуации. Предусматривается ли расчет полностью деньгами и сразу или нет? Предусматривается ли возможность партнерских совместных проектов? <…> То есть, к сожалению, в нынешних условиях приходится фантазировать», — сказал он, добавив, что нельзя исключать и влияние геополитического фона.
Александров также упомянул наличие других интересантов, помимо Carlyle, и допустил, что американская компания может выступить промежуточным покупателем. «Это крупная финансовая все-таки компания, даже не финансово-промышленная группа, но у нее есть опыт как раз инвестиций в бизнес. В том числе прямых или промежуточных инвестиций в крупные нефтегазовые проекты, нефтепроводные проекты. И она может потом просто перепродать часть активов одному покупателю, часть — другому», — сказал он.
С тезисом о том, что активы могут приобретаться для дальнейшей перепродажи, согласился эксперт по энергетике Кирилл Родионов. По его оценке, это может привести к дисконту в размере 35–50% (по состоянию на конец 2023 года стоимость зарубежных активов ЛУКОЙЛа оценивалась в $23 млрд, отметил он). Он также напомнил об операционных трудностях ЛУКОЙЛа после введения санкций, когда некоторые зарубежные банки отказывались проводить платежи. Сделка с Carlyle, по его мнению, обеспечит безопасность транзакций и нормальную операционную деятельность.
«Другое дело, что, скорее всего, эти активы в дальнейшем будут перепродаваться стратегическим инвесторам. Я думаю, таких инвесторов будет много по той простой причине, что там очень большая корзина этих активов, то есть от добычи, от производства нефтепродуктов и выпуска смазочных материалов до автозаправочных станций», — отметил Родионов.
Формат пакетной сделки, по его словам, ускорит процесс. Однако, по мнению Родионова, возможен сценарий, при котором компания получит деньги только после завершения российско-украинского конфликта.
ЛУКОЙЛ заявил о заключении предварительного соглашения с Carlyle 29 января. В сообщении компании сообщалось, что активы в Казахстане останутся в собственности группы. Reuters со ссылкой на пресс-службу Carlyle писал, что сделка зависит от проведения комплексной проверки due diligence и получения регуляторных разрешений.
Главным приоритетом Москвы в рамках сделки по продаже зарубежных активов ЛУКОЙЛа компании Carlyle остается соблюдение интересов российской компании, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая
Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено
CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп
FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США
Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа
Путин установил День военной полиции на 8 февраля