 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Что инвестфонд Carlyle купил у ЛУКОЙЛа

Появилась карта с зарубежными активами ЛУКОЙЛа
Сюжет
Война санкций
Инвесткомпания Carlyle купит зарубежные активы ЛУКОЙЛа, за исключением казахстанских, которые останутся у компании. Где ЛУКОЙЛ ведет добычу и транспортировку нефти, а также владеет заводами и заправками — на карте РБК
ЛУКОЙЛ LKOH ₽5 342,5 +2,36% Купить

Покупателем зарубежных активов ЛУКОЙЛа может стать американская инвестиционная компания Carlyle. В периметр потенциальной сделки не вошли активы в Казахстане, они останутся в собственности группы. Для завершения продажи потребуется согласование регуляторов, в том числе Минфина США.

ЛУКОЙЛ решил продать зарубежные активы после введения американских и британских санкций. Как выяснил РБК, компания представлена в 27 иностранных государствах.

В десяти странах компания реализует проекты в сфере разведки и добычи. В их числе:

  • Азербайджан — участие в разработке месторождения Шах-Дениз (19,99%).
  • Ирак — в том числе разработка и добыча месторождения «Западная Курна-2», одного из крупнейших в мире.
  • Казахстан — участие в проектах Карачаганак (13,5%) и Тенгиз (5%).
  • Узбекистан — разработка Кандым-Хаузак-Шады и проект Гиссар.
  • Египет — Мелейя (один из первых зарубежных добывающих проектов ЛУКОЙЛА, 24%), WEEM и WEEM Extension.
  • Камерун — глубоководный проект на участке Этинде (20%).
  • Нигерия — глубоководный проект на блоке OML-140 (18%).
  • Гана — глубоководный проект на блоке Тано (Deepwater Tano/Cape Three Points).
  • Мексика — Аматитлан, а также Блоки 10, 12, 28.
  • ОАЭ — 5% в концессии Ghasha в Персидском заливе.
  • Республика Конго — 25% в проекте Marine XII на шельфе.

В трех странах у ЛУКОЙЛа есть нефтеперерабатывающие заводы. Речь о Румынии (Petrotel Lukoil), Болгарии («ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас») и Нидерландах (45% в НПЗ Zeeland).

Также LUKOIL Lubricants company занимается производством масел, смазок и других технических жидкостей в Австрии, Финляндии, Румынии, Турции, Казахстане. У компании также есть обширная сеть АЗС за рубежом, в том числе в США, Турции и Италии.

Кроме того, ЛУКОЙЛ является одним из крупнейших акционеров (12,5%) Каспийского трубопроводного консорциума.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая

Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено

CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп

FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США

Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Теги
София Шошина София Шошина, Татьяна Киселева Татьяна Киселева
ЛУКОЙЛ санкции против России зарубежные активы
Материалы по теме
ЛУКОЙЛ заявил об усилиях по продаже активов в Болгарии
Политика
Дочка ЛУКОЙЛа Teboil объявила о закрытии АЗС в Финляндии
Экономика
Bloomberg узнал условие ЛУКОЙЛа для продажи зарубежных активов
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 91,3 (+0,37) Инвестиции, 28 янв, 18:00 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,27 (-0,29) Инвестиции, 28 янв, 18:00
Селфи с последствиями. Как фото на работе приводит к увольнению Образование, 11:38
В Роспотребнадзоре считают, что в России «нет условий» для вируса Нипах Общество, 11:36
Умер чемпион мира по спортивной акробатике Василий Скакун Спорт, 11:34
Дворкович рассказал об обсуждении допуска шахматистов с флагом России
РАДИО
 Общество, 11:34
Саралиев анонсировал новый обмен телами погибших с Украиной Политика, 11:30
Суд утвердил решение о признании ОПГ «Махонинские» экстремистской Общество, 11:29
Названы районы Москвы с максимальным ростом цен на элитные новостройки Недвижимость, 11:25
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 11:23
ЛУКОЙЛ после сделки с Carlyle продолжил переговоры с другими компаниями Экономика, 11:22
В Пекине заявили, что России и США должны вернуться к выполнению ДСНВ Политика, 11:15
Генсек СНГ сообщил о планах Молдавии остаться в ряде выгодных соглашений Политика, 11:12
Панарина вывели из состава клуба НХЛ на фоне разговоров об обмене Спорт, 11:08
Давшего показания против Лерчек осудили на два с половиной года колонии Общество, 11:04
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:01