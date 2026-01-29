Что инвестфонд Carlyle купил у ЛУКОЙЛа
Покупателем зарубежных активов ЛУКОЙЛа может стать американская инвестиционная компания Carlyle. В периметр потенциальной сделки не вошли активы в Казахстане, они останутся в собственности группы. Для завершения продажи потребуется согласование регуляторов, в том числе Минфина США.
ЛУКОЙЛ решил продать зарубежные активы после введения американских и британских санкций. Как выяснил РБК, компания представлена в 27 иностранных государствах.
В десяти странах компания реализует проекты в сфере разведки и добычи. В их числе:
- Азербайджан — участие в разработке месторождения Шах-Дениз (19,99%).
- Ирак — в том числе разработка и добыча месторождения «Западная Курна-2», одного из крупнейших в мире.
- Казахстан — участие в проектах Карачаганак (13,5%) и Тенгиз (5%).
- Узбекистан — разработка Кандым-Хаузак-Шады и проект Гиссар.
- Египет — Мелейя (один из первых зарубежных добывающих проектов ЛУКОЙЛА, 24%), WEEM и WEEM Extension.
- Камерун — глубоководный проект на участке Этинде (20%).
- Нигерия — глубоководный проект на блоке OML-140 (18%).
- Гана — глубоководный проект на блоке Тано (Deepwater Tano/Cape Three Points).
- Мексика — Аматитлан, а также Блоки 10, 12, 28.
- ОАЭ — 5% в концессии Ghasha в Персидском заливе.
- Республика Конго — 25% в проекте Marine XII на шельфе.
В трех странах у ЛУКОЙЛа есть нефтеперерабатывающие заводы. Речь о Румынии (Petrotel Lukoil), Болгарии («ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас») и Нидерландах (45% в НПЗ Zeeland).
Также LUKOIL Lubricants company занимается производством масел, смазок и других технических жидкостей в Австрии, Финляндии, Румынии, Турции, Казахстане. У компании также есть обширная сеть АЗС за рубежом, в том числе в США, Турции и Италии.
Кроме того, ЛУКОЙЛ является одним из крупнейших акционеров (12,5%) Каспийского трубопроводного консорциума.
