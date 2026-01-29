 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
Фонд Carlyle назвал условия для сделки по активам ЛУКОЙЛ

Сюжет
Война санкций
Представители инвестфонда заявили, что соглашение по покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа зависит от проведения комплексной проверки и получения регуляторных разрешений
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Сделка по продаже зарубежных активов ЛУКОЙЛа инвестиционному фонду Carlyle зависит от проведения комплексной проверки due diligence и получения регуляторных разрешений. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на заявление Carlyle.

29 января концерн ЛУКОЙЛ объявил, что заключил сделку о продаже зарубежных активов с Carlyle. Исключением станут активы компании в Казахстане.

Что инвестфонд Carlyle купил у ЛУКОЙЛа
Бизнес

Позднее компания сообщила, что соглашение не является эксклюзивным и зависит от выполнения нескольких условий. Для завершения сделки необходимо одобрение регуляторов, включая Управление по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC).

РБК писал, что ЛУКОЙЛ, помимо России, представлен в 27 странах. В 10 государствах компания реализует проекты в сфере разведки и добычи. Среди них Азербайджан, Египет, Мексика и ОАЭ.

Осенью 2025 года США ввели санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛ. После этого последний объявил о продаже свои зарубежных активов. Россия неоднократно заявляла, что считает санкции против нее незаконными.

Частный инвестфонд Carlyle управляет активами на сумму $474 млрд. Это одна из крупнейших в мире компаний в сфере прямых инвестиций и управления активами. Основана в Вашингтоне в 1987 году.

Carlyle имеет давние деловые связи с президентом США Дональдом Трампом. Так, в 2005 году компания участвовала в сделке по приобретению у него земли и трех зданий на Манхэттене на общую сумму $1,8 млрд.

Авторы
Теги
Романов Илья
ЛУКОЙЛ нефтяные компании
