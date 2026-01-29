 Перейти к основному контенту
0

Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Компания ЛУКОЙЛ заключила сделку о продаже зарубежных активов. Покупателем стала инвестиционная компания Carlyle.

«В периметр данной сделки не входят активы в Республике Казахстан, которые останутся в собственности Группы «ЛУКОЙЛ», — сообщили в компании. Они «продолжат свою деятельность в рамках соответствующей лицензии». В рамках сделки будет продана компания LUKOIL International GmbH (100% дочка ПАО «ЛУКОЙЛ», которая владеет зарубежными активами Группы «ЛУКОЙЛ»).

Компания сообщила, что еще необходимо получить согласование у регуляторов, в том числе — разрешение со стороны Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC). «Компания также продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями», — сообщил ЛУКОЙЛ.

Материал дополняется

