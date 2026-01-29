Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа
Компания ЛУКОЙЛ заключила сделку о продаже зарубежных активов. Покупателем стала инвестиционная компания Carlyle.
«В периметр данной сделки не входят активы в Республике Казахстан, которые останутся в собственности Группы «ЛУКОЙЛ», — сообщили в компании. Они «продолжат свою деятельность в рамках соответствующей лицензии». В рамках сделки будет продана компания LUKOIL International GmbH (100% дочка ПАО «ЛУКОЙЛ», которая владеет зарубежными активами Группы «ЛУКОЙЛ»).
Компания сообщила, что еще необходимо получить согласование у регуляторов, в том числе — разрешение со стороны Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC). «Компания также продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями», — сообщил ЛУКОЙЛ.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Кремль назвал дату новых переговоров России, Украины и США
Швеция заявила об обсуждении с Лондоном и Парижем размещения ядерных сил
Орбан обвинил Киев в коррупции и отказался выделять Украине деньги
FT назвала сроки запуска крупнейшего IPO компании Маска SpaceX
Трамп сообщил о направлении к Ирану большей армады, чем в Венесуэлу
Путин установил День военной полиции на 8 февраля