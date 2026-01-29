ЛУКОЙЛ после сделки с Carlyle продолжил переговоры с другими компаниями

Фото: Владислав Шатило / РБК

ЛУКОЙЛ объявил о заключении соглашения по продаже зарубежных активов американской инвестиционной компании Carlyle, однако все еще ведет переговоры с другими заинтересованными покупателями, сообщили в пресс-службе компании.

«Компания также продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями», — говорится в сообщении.

29 января ЛУКОЙЛ сообщил, что заключил соглашение с Carlyle о продаже зарубежных активов. В сделку не входят активы в Казахстане.

Соглашение не является эксклюзивным для компании и зависит от выполнения нескольких условий. В частности, для завершения сделки необходимо получить одобрение регуляторов, в том числе разрешение Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC).

ЛУКОЙЛ решил продать свои зарубежные активы после того, как в конце октября Минфин США ввел против него санкции. Позднее американская сторона выдала лицензию, разрешающую сделки по продаже международного бизнеса ЛУКОЙЛа. Москва считает санкции незаконными.