Военная операция на Украине⁠,
0

WSJ назвала три варианта развития ситуации на Украине в 2026 году

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины
Первый подразумевает продолжение «войны на истощение» в 2026 году, второй — истощение Украины, а третий — усталость России от боевых действий. Самым вероятным сценарием WSJ называет продолжение военного конфликта
Фото: Ирина Рыбакова / Reuters
Фото: Ирина Рыбакова / Reuters

Продолжение боевых действий, надлом Украины и «усталость» России — такие варианты развития ситуации вокруг украинского конфликта назвала The Wall Street Journal.

Первый и наиболее вероятный вариант, по мнению издания, это продолжение «войны на истощение». В таком случае стороны будут продолжать переговоры, которые будут «ходить по кругу».

Издание со ссылкой на экспертов отмечает, что у обеих сторон конфликта еще есть ресурсы — живая сила, оружие, деньги — для продолжения конфликта. Однако и Москва, и Киев, по его мнению, опасаются возможной резкой реакции президента США Дональда Трампа на то, что переговоры зайдут в тупик.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Второй вариант предполагает истощение Украины. WSJ обращает внимание на то, что новобранцы ВСУ немотивированы и все чаще дезертируют. Киев компенсирует дефицит пехотинцев совершенствованием беспилотных систем, однако Москва также не отстает от соперника в части БПЛА.

Нехватка резервов Украины в 2025 году вынуждала ее укреплять восточное направление за счет других. Это дало возможность России наступать на юге, в том числе в Херсонской и Запорожской областях. WSJ пишет, что украинская армия становится все более похожей на «слишком короткую простыню, которая либо не прикрывает шею, либо оставляет открытыми ноги».

В статье говорится, что существующие у ЕС меры идентификации и запрета на въезд слишком медленные и зависят от отдельных стран блока. Другой дипломат на условиях анонимности сказал Politico, что государства Евросоюза «морально» поддерживают инициативу Эстонии, однако реализовать такой запрет будет сложно. У Таллина есть возможность ввести коллективные ограничения, в то время как другим странам пришлось бы вносить военных в «черный список» поименно и собирать доказательства по каждому случаю.

28 января госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что Штаты достигли общего согласия с Украиной по проекту гарантий безопасности. Он предусматривает размещение на ее территории войск из нескольких стран Европы, прежде всего — из Франции и Великобритании. Российские власти исключали ввод на Украину войск из стран НАТО.

Financial Times со ссылкой на восемь источников писала, что США связали гарантии безопасности с подписанием мирного соглашения с Россией, которое включает отказ от Донбасса. Официально Белый дом опроверг эти сведения. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что его страна «ни при каких обстоятельствах» не откажется от претензий на территории.

Москва настаивает на выводе украинских войск из республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и признания этих территорий, а также Крыма в составе России. Президент Владимир Путин отмечал, что территории Донбасса и Новороссии перейдут под контроль России в любом случае — военным или любым другим путем.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

