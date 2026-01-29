Euractiv узнал, что иранская оппозиция потребовала отставки Али Хаменеи

Иранская оппозиция договорилась потребовать отставки верховного лидера страны на фоне жестокого подавления беспорядков, однако не решилась выдвигать публичные требования из-за угроз властей, сообщил Euractiv

Али Хаменеи (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Лидеры реформистского движения договорились публично потребовать отставки верховного лидера Ирана Али Хаменеи и передачи власти временному совету. Об этом Euractiv рассказали источники, знакомые с обсуждением.

Иранскому политику Азар Мансури было поручено обратиться к верховному лидеру, чтобы убедить его уйти в отставку и передать власть переходному совету. Однако, как пишет Euractiv, этот план не удалось воплотить в жизнь из-за угроз иранских властей в адрес лидеров реформистского движения.

В Иране есть условное разделение на три политических направления: фундаменталисты, которые ратуют за возвращение к идеологии исламской революции 1979 года; консерваторы, чьи идеи созвучны фундаменталистским, но более гибкие; реформаторы, которые настаивают на трансформации системы управления (в частности, чтобы государственные дела вел не верховный лидер, а республиканские институты). Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи занимает свой пост с 1989-го. Он сменил Рухоллу Хомейни, лидера исламской революции 1979 года и высшего руководителя Ирана в 1979–1989-м.

Одной из причин, почему иранская оппозиция хотела потребовать отставки Хаменеи, стало недовольство в связи с многочисленными жертвами среди протестующих во время беспорядков в Тегеране и других крупных городах страны.

Согласно ст. 111 гл. 8 Конституции Исламской Республики Иран, лидер страны смещается с поста, если не в состоянии исполнять свои законные обязанности, или утратил качества, необходимые для должности, прописанные в Конституции Ирана, или изначально не соответствовал этим требованиям.



В случае кончины, добровольного отстранения либо смещения с должности члены экспертного совета должны как можно скорее определить и представить нового лидера.

Массовые протесты вспыхнули в конце декабря из-за недовольства экономической ситуацией в стране. Тегеран обвинил в организации беспорядков США и Израиль. Американский президент Дональд Трамп пригрозил нанести удар по республике, если власти начнут жестко подавлять протесты.

Журнал Time со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников Минздрава Ирана сообщил о смерти как минимум 30 тыс. человек. Он также отметил, что не смог подтвердить цифры, приведенные источниками. При этом в статье говорится, что эти данные близки к результатам подсчетов врачей и сотрудников экстренных служб, которые есть у Time. Согласно им, за 8 и 9 января погибли 30 304 человека.

Официальные иранские власти сообщили о смерти 3117 человек в ходе массовых беспорядков. Министр иностранных дел Аббас Арагчи уточнил, что среди жертв 2427 мирных жителей и силовиков, а также 690 «террористов».

С момента назначения Али Хаменеи духовным лидером Ирана в 1989 году в стране не раз вспыхивали массовые протесты, которые жестко подавлялись силовиками: акции студентов в 1999 году из-за закрытия реформаторской газеты «Салам», протесты после выборов в 2009-м, из-за роста цен на бензин в 2019 году. В 2022-м причиной протестов стала гибель 22-летней иранки курдского происхождения Махсы Амини, которую арестовала полиция нравов за «неправильное ношение хиджаба».



Новая волна протестов захлестнула Иран в конце 2025 года на фоне глубокого экономического кризиса: инфляция достигла 42,2% годовых, а национальная валюта ослабла до рекордно низкого уровня — 1,42 млн иранских риалов за $1.

Иранский режим максимально ослаб за 50 лет существования, заявила американская разведка в докладе для Трампа. The New York Times, написавшая об этом, подчеркнула, что массовые протесты затронули даже те регионы Ирана, которые власти традиционно считали оплотом поддержки верховного лидера.

Накануне, 28 января, Трамп предупредил, что к Ирану направляется «огромная армада» во главе с USS Abraham Lincoln. По словам американского лидера, если Тегеран откажется от заключения ядерной сделки с Вашингтоном, то Иран ждет еще более худшая атака, чем прошлый удар США по ядерным объектам страны.