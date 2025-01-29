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Падение режима Асада ,  
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МИД впервые отчитался о переговорах с новыми властями Сирии

Замглавы МИД Богданов: Россия и Сирия будут продолжать диалог по военным базам
Сюжет
Падение режима Асада
Сирию посетила межведомственная делегация из Москвы. Вопрос сохранения баз в Тартусе и Хмеймиме требует дальнейшего обсуждения, может получиться найти «какие-то взаимоприемлемые варианты», рассказал замминистра Богданов
Михаил Богданов
Михаил Богданов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В отношении российских баз в Сирии пока ничего не меняется, заявил журналистам замминистра иностранных дел Михаил Богданов по результатам посещения Дамаска межведомственной делегации из России.

«Этот вопрос требует дополнительных переговоров. Мы условились о продолжении более углубленных консультаций по каждому направлению нашего сотрудничества», — сказал дипломат (цитата по «Интерфаксу»).

Вопрос о соглашении об управлении портом в сирийском Тартусе, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России, является «чисто техническим», связанным с работой российской компании, продолжил Богданов. Он предположил, что получится найти «какие-то взаимоприемлемые варианты решения вопросов».

Тартус — единственный российский военно-морской логистический узел в Средиземноморье, а Хмеймим — ключевая база снабжения российских сил в Средиземноморье и Северной Африке. В 2017 году Россия получила базы в аренду на 49 лет.

Речь идет о расторжении новыми властями Сирии инвестиционного соглашения с российской компанией «Стройтрансгаз» об управлении портом Тартус сроком на 49 лет. Все доходы от управления портом пойдут «на пользу сирийского государства», а рабочие вернутся под местное управления, сообщили в дирекции таможни Тартуса.

Делегация выразила признательность, что россияне и российские объекты не пострадали «в результате событий последних недель», сообщил Богданов. С его слов, была выражена надежда на продолжение такой линии, чтобы российские интересы в Сирии не пострадали.

Bloomberg рассказал о проблемах в переговорах России с Сирией
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Авиабаза Хмеймим&nbsp;в Сирии

Новые власти Сирии ведут переговоры с Москвой о дальнейшем присутствии российских военных в Хмеймиме и Тартусе, сообщал 22 января министр обороны переходного правительства Мурхаф Абу Касра. В Кремле говорили, что судьба баз в Хмеймиме и Тартусе «будет определяться в ходе диалога».

По сведениям Bloomberg, переговоры Москвы и Дамаска сталкиваются с проблемами, поскольку усилиям российской стороны сохранить военное присутствие мешает Турция. Два высопоставленных турецких чиновника рассказали агентству о сомнениях относительно перспектив сохранения российских баз в связи с помощью, которую Россия оказывала режиму Башара Асада в борьбе с повстанцами.

В конце декабря пришедшие к власти в республике повстанцы заявили о нежелании вывода российского контингента, если пострадают отношения стран.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Сирия Минобороны Тартус Хмеймим
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