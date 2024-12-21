В МИДе Турции назвали сирийцев ответственными за решение по базам России

Анкара не поддерживает присутствия каких-либо иностранных военных баз в Сирии, заявил глава МИД Хакан Фидан. Россия предложила использовать базы Хмеймим в Латакии и в Тартусе для доставки гуманитарной помощи Сирии, говорил Путин

Авиационная база Хмеймим в районе Латакии, Сирия (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Судьбу российских баз в Сирии после свержения режима Башара Асада должен решить народ этой страны, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью France 24.

Анкара не поддерживает присутствия каких-либо иностранных военных баз в Сирии, отметил министр. По его мнению, они должны уйти.

«Но это [решение]будет зависеть от сирийского народа. Но сейчас, как мы видим, Россия находится в процессе передислокации своих подразделений, а в конце процесса мы не знаем, сколько из них продолжит оставаться на базах в Сирии», — сказал Фидан (цитата по Anadolu).

В Латакии расположена авиабаза Хмеймим, возникшая на основе гражданского аэродрома. Там размещены российские Воздушно-космические силы (ВКС). Основанием для этого послужило соглашение, достигнутое в августе 2015 года. Впоследствии базу расширили и модернизировали. В 2017 году Россия получила право на размещение там своих сил на безвозмездной основе сроком на 49 лет. Также в сирийском порту города Тартус, центра одноименной провинции, расположена единственная российская военно-морская база в Средиземноморье. В 1971 году там был создан пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) советского флота. После распада СССР пункт сохранился, проводилась его модернизация. Он использовался в ходе военной операции России в Сирии для обеспечения российской группировки. В декабре 2017 года порт был получен в пользование на безвозмездной основе сроком на 49 лет, в Тартусе Россия получила право одновременно держать до 11 военных кораблей.

На прошлой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Россия «приближается к заключению соглашения» о сохранении присутствия на авиабазе Хмеймим в Латакии и в Тартусе. Москва на данный момент не намерена выводить оттуда военных, рассказывали также источники Reuters.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва контактирует по поводу своих баз в Сирии с новым руководством. По его словам, дальнейшая судьба этих объектов «будет определяться в ходе диалога».

На этой неделе Владимир Путин в ходе прямой линии сказал, что российская сторона предложила партнерам использовать базу Хмеймим для доставки гуманитарной помощи Сирии. «То же самое касается военно-морской базы в Тартусе», — сообщил он. По словам Путина, Россия поддерживает контакты со всеми группировками, которые контролируют ситуацию в Сирии, и со всеми странами региона. «Подавляющее число из них говорит нам о том, что были бы заинтересованы в том, чтобы наши военные базы в Сирии остались», — заявил Путин.