Премьер Грузии объявил об уходе в отставку

Ираклий Гарибашвили объявил об отставке с поста премьера Грузии. Он намерен возглавить «Грузинскую мечту». Ранее Imedi и Rustavi2 сообщали, что новым премьером должен стать нынешний лидер правящей партии Ираклий Кобахидзе

Ираклий Гарибашвили (Фото: Marcelo del Pozo / Getty Images)

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что покидает свой пост, передает Sputnik Грузия.

В ходе специального брифинга Гарибашвили объявил, что принял предложение возглавить правящую партию «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». «В команде множество успешных лидеров, и необходимо дать другим возможность. Тем более, что сейчас перед нами стоят новые задачи — осенью мы выберем новый парламент, и «Грузинская мечта» должна подготовиться убедительно выиграть выборы, чтобы продолжить прогресс к другим, более высоким целям», — заявил он.

Гарибашвили отметил, что «бескомпромиссно защищал интересы» страны и народа и гордится результатами своей работы на посту премьера.

Он занимал должность премьер-министра Грузии в 2013–2015 годы, а также с февраля 2021 года. До этого Гарибашвили возглавлял Министерство внутренних дел и Минобороны Грузии.

Ранее источники телеканалов Imedi и Rustavi2 сообщали, что премьер Грузии планирует поменяться местами с лидером правящей партии «Грузинская мечта» Ираклием Кобахидзе. По их данным, именно он должен возглавить правительство республики.

Соответствующее решение было принято политсоветом партии 24 января, планировалось публично о нем объявить 1 февраля, рассказали собеседники Imedi.

Премьер Грузии Гарибашвили дал гарантию долгосрочного мира с Россией Политика В парламенте Грузии 75 из 150 мест принадлежат «Грузинской мечте», которая сформировала правительство в коалиции с «Силой народа». Полномочия нынешнего парламента истекают осенью 2024 года.

Киберпонедельник на РБК Pro

Скидки до 76% на подписку

и образовательные опции Купить со скидкой

Согласно грузинскому законодательству, в случае ухода с поста премьер-министра кабмин автоматически уходит в отставку. Правящая партия должна будет выдвинуть нового кандидата на эту должность, а он в свою очередь сформировать правительство. Кабинет министров будет утвержден парламентом республики. Его членов и кандидатуру нового премьера должны поддержать как минимум 76 из 150 депутатов.

В мае 2022 года Гарибашвили пообещал населению Грузии долгосрочный мир с Россией и исключил открытие «второго фронта» в республике. Он также выступал против введения антироссийских санкций и обвинял Киев в желании втянуть Тбилиси в конфликт на Украине.