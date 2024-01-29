Премьер Грузии и лидер правящей партии поменяются местами
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили займет должность лидера правящей партии «Грузинская мечта» вместо Ираклия Кобахидзе, который возглавит правительство республики, сообщают телеканалы Imedi и Rustavi2 со ссылкой на источники.
Решение принял политсовет партии 24 января, публично о нем планировалось объявить 1 февраля на съезде «Грузинской мечты», уточняет Imedi.
Гарибашвили был премьер-министром в 2013–2015 годах, в феврале 2021 года он снова возглавил правительство. В разные годы он занимал должности главы грузинского МВД и Минобороны. Кобахидзе возглавил партию власти в 2021-м.
«Грузинской мечте» принадлежат 75 из 150 мест в парламенте Грузии. Партия сформировала правительство в коалиции с «Силой народа», имеющей девять мест. Оппозиция сообщала о нарушениях и отказывалась от мандатов. Срок полномочий парламента истекает осенью 2024 года.
В конце прошлого года основатель партии, миллиардер Бидзина Иванишвили, объявил об очередном возвращении в политику. Он основал партию для парламентских выборов 2012 года, выступив как оппозиционер против тогдашнего президента Михаила Саакашвили. После победы Иванишвили ненадолго занял пост премьера, но в 2013 году покинул должность. В своей речи он заявил об уверенности, что «выполнил свою миссию».
В 2018 году Иванишвили вернулся в политику. В стране проходили президентские выборы, на них победила действующий лидер Саломе Зурабишвили — она баллотировалась от «Грузинской мечты», В январе 2021 года миллиардер снова заявил, что уйдет из политики, поскольку вновь считает свою миссию выполненной. Предприниматель покинул пост председателя партии и саму партию и пообещал, что вернется к «частному образу жизни, которым жил до 2011 года».
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