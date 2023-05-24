Гарибашвили заявил, что санкции против России разрушат экономику Грузии

Санкции нанесли бы ущерб национальным интересам Грузии, заявил премьер-министр страны. Он напомнил, что западные страны не вводили санкций против России в ответ на конфликт в Южной Осетии

Ираклий Гарибашвили (Фото: Yves Herman / EPA / ТАСС)

Экономика Грузии «рухнет», если страна введет санкции против России, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

«Что касается экономических санкций, то товарооборот Грузии с Россией составляет менее $1 млрд. Для сравнения ЕС торгует всего за четыре дня столько, сколько мы торгуем за целый год. Это смешно. Логики нет. Это нанесло бы ущерб национальным интересам нашей страны», — сказал он (цитата по 1tv).

Он напомнил, что никто не вводил санкции против России в 2008 году из-за конфликта в Южной Осетии. «Наша война — не война, а война в Украине — война? Где логика?» — поинтересовался Гарибашвили.

После начала военной операции на Украине в Тбилиси не раз заявляли, что не собираются вводить санкции против России, так как это противоречит интересам населения. При этом Грузия соблюдает введенные другими государствами ограничительные меры, подчеркивали власти.