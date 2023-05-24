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Война санкций ,  
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Гарибашвили заявил, что санкции против России разрушат экономику Грузии

Премьер Грузии Гарибашвили: санкции против России разрушили бы грузинскую экономику
Санкции нанесли бы ущерб национальным интересам Грузии, заявил премьер-министр страны. Он напомнил, что западные страны не вводили санкций против России в ответ на конфликт в Южной Осетии
Ираклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили (Фото: Yves Herman / EPA / ТАСС)

Экономика Грузии «рухнет», если страна введет санкции против России, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

«Что касается экономических санкций, то товарооборот Грузии с Россией составляет менее $1 млрд. Для сравнения ЕС торгует всего за четыре дня столько, сколько мы торгуем за целый год. Это смешно. Логики нет. Это нанесло бы ущерб национальным интересам нашей страны», — сказал он (цитата по 1tv).

Он напомнил, что никто не вводил санкции против России в 2008 году из-за конфликта в Южной Осетии. «Наша война — не война, а война в Украине — война? Где логика?» — поинтересовался Гарибашвили.

После начала военной операции на Украине в Тбилиси не раз заявляли, что не собираются вводить санкции против России, так как это противоречит интересам населения. При этом Грузия соблюдает введенные другими государствами ограничительные меры, подчеркивали власти.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Ираклий Гарибашвили санкции

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