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WSJ узнала об опасениях Запада из-за «времени на стороне России»

WSJ узнала об опасениях Запада по поводу того, что время играет на руку России
Некоторые поддерживающие Киев страны опасаются, что Москва может одержать победу в любых затяжных боях «на истощение», хотя изначально Запад рассчитывал: чем дольше будут продолжаться бои, тем больше вероятна победа Киева
Фото: Pierre Crom / Getty Images
Фото: Pierre Crom / Getty Images

Если прошлой весной западные чиновники рассчитывали, что чем дольше будут продолжаться военные действия на Украине, тем больше вероятность того, что Киев победит, то по мере того, как близится годовщина начала спецоперации, надежды на это угасают, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на западных официальных лиц.

Теперь чиновники в некоторых столицах опасаются, что Россия может одержать победу в любых затяжных боях «на истощение». Украина должна получить более мощное западное оружие, в том числе основные боевые танки и больше систем ПВО в ближайшее время, что могло бы помочь ей изменить динамику боевых действий и превзойти боеспособность России.

Bloomberg со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщал об опасениях США и ЕС по поводу того, что боевые действий на Украине могут пойти по сценарию Первой мировой войны. Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, в частности, высказывал мнение, что конфликт может перерасти в бои «на истощение наподобие Первой мировой войны, которая сможет длиться долго, потому что обе стороны считают, что время на их стороне».

При этом затягивание боевых действий на Украине США невыгодно, пришел к выводу американский исследовательский центр RAND Сorporation.
Хотя затяжной конфликт и ведет к дальнейшему ослаблению России, усилению контроля Киева над территориями и снижению энергетической зависимости, издержек для Вашингтона все-таки гораздо больше. Среди негативных последствий — риск применения ядерного оружия и начала войны между НАТО и Россией, рост цен на энергоносители, увеличение объемов помощи Украине и зависимости России от Китая.

Чтобы положить конец военным действиям на Украине, достаточно «соответствующего указания» Киеву из Вашингтона, заявляли в Кремле. «Конечно, не за день и не за два. Но ключ от киевского режима во многом в руках у Вашингтона. Вместе с тем сейчас мы видим, что нынешний руководитель Белого дома не хочет использовать этот ключ», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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