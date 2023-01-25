Медведев предупредил Украину о скором отсутствии выхода к морю

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У Киева скоро не останется выхода к морю, так что украинским властям не стоит просить о поставках подводных лодок, заявил зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Ранее бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил в эфире n-tv, что Киеву помимо танков необходимы также истребители, военные корабли и подводные лодки. «Нам нужны военные корабли, чтобы берег можно было защитить, у нас очень длинное побережье. Нам также понадобятся подводные лодки, чтобы предотвратить опасность новой атаки со стороны моря в Черном море», — сказал он (цитата по Spiegel).

Медведев упрекнул украинские власти, отметив, что они «все время хотят все больше и больше».

«Самолеты хоть как-то понятно. Правда, нормальных взлетных полос практически не осталось, а украинское небо нами закрыто. А вот субмарины — это совсем сильно. Особенно с учетом того, что скоро у киевского режима вообще не останется моря», — написал он в своем телеграм-канале.

Украина до начала боевых действий имела выход к Азовскому и Черному морям. После присоединения к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в результате референдума в конце сентября Азовское море стало «внутренним морем» России, говорил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Берлин после продолжительных обсуждений решил передать Киеву 14 танков Leopard 2 A6, они могут поступить на Украину через три месяца, полагает министр обороны ФРГ Борис Писториус. Германия также разрешила реэкспорт танков другим странам, у которых на вооружении есть эта техника, предоставит боеприпасы и техническое обеспечение, а на территории страны начнется обучение украинских военнослужащих обращаться с ними. Поставить Украине эти машины выразили готовность Польша, Финляндия, Испания, Норвегия, Дания, Нидерланды.

Тем не менее, несмотря на это решение, Германия «ни при каких обстоятельствах» не намерена отправлять на Украину войска или боевые самолеты, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам канцлера, он еще в начале боевых действий дал понять, что «о боевых самолетах речи быть не может», и его позиция осталась прежней.

Россия осуждает поставки Украине вооружений западными странами. В Кремле говорили, что это лишь затягивает конфликт. В МИДе предупреждали о жестком ответе в случае передачи дальнобойных орудий.