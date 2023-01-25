Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 26 января
EUR ЦБ: 74,96 (+0,26) Инвестиции, 16:13
Курс доллара на 26 января
USD ЦБ: 68,96 (+0,2) Инвестиции, 16:13
Проект по защите от хакеров данных о недвижимости прошел первое чтение Недвижимость, 19:19
Под Тулой 9 человек погибли при столкновении «КАМАЗа» и микроавтобуса Общество, 19:17
Джереми Реннер попал под снегоуборочную машину, спасая племянника Life, 19:12
Медведев предупредил Украину о скором отсутствии выхода к морю Политика, 19:10
В конгрессе США попросили Пентагон проверить соблюдение Россией СНВ-3 Политика, 19:06
Алексея Навального в одиннадцатый раз посадили в ШИЗО Политика, 19:04
Мужчина напал с ножом на пассажиров поезда в Германии Общество, 19:02
Что подарить тем, у кого все есть?
Подписка РБК Pro – престижный подарок для тех, кто хочет принимать уверенные решения в бизнесе, карьере и финансах.
Купить сертификат
«Авангард» проиграл третий матч подряд в КХЛ Спорт, 18:54
Lada XRay исчезла с официального сайта АвтоВАЗа Авто, 18:54
В разведке Украины признали усложнение ударов по российским целям Политика, 18:44
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:43
В Амстердаме построили подводный велосипедный паркинг Life, 18:35
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:32
Когда и для чего западные танки появятся на Украине Политика, 18:25
Военная операция на Украине ,  
0 

Медведев предупредил Украину о скором отсутствии выхода к морю

Замглавы Совбеза России Медведев: у Украины скоро не останется выхода к морю
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

У Киева скоро не останется выхода к морю, так что украинским властям не стоит просить о поставках подводных лодок, заявил зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Ранее бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил в эфире n-tv, что Киеву помимо танков необходимы также истребители, военные корабли и подводные лодки. «Нам нужны военные корабли, чтобы берег можно было защитить, у нас очень длинное побережье. Нам также понадобятся подводные лодки, чтобы предотвратить опасность новой атаки со стороны моря в Черном море», — сказал он (цитата по Spiegel).

Медведев упрекнул украинские власти, отметив, что они «все время хотят все больше и больше».

«Самолеты хоть как-то понятно. Правда, нормальных взлетных полос практически не осталось, а украинское небо нами закрыто. А вот субмарины — это совсем сильно. Особенно с учетом того, что скоро у киевского режима вообще не останется моря», — написал он в своем телеграм-канале.

Украина до начала боевых действий имела выход к Азовскому и Черному морям. После присоединения к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в результате референдума в конце сентября Азовское море стало «внутренним морем» России, говорил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Берлин после продолжительных обсуждений решил передать Киеву 14 танков Leopard 2 A6, они могут поступить на Украину через три месяца, полагает министр обороны ФРГ Борис Писториус. Германия также разрешила реэкспорт танков другим странам, у которых на вооружении есть эта техника, предоставит боеприпасы и техническое обеспечение, а на территории страны начнется обучение украинских военнослужащих обращаться с ними. Поставить Украине эти машины выразили готовность Польша, Финляндия, Испания, Норвегия, Дания, Нидерланды.

Читайте на РБК Pro
Литр шампанского и сон после обеда: как жил и работал Уинстон Черчилль
Что показал опыт 100 компаний, которые перевели HR-документы в «цифру»
Приведи друга: почему в России стали чаще нанимать по знакомству
В США началась эра протекционизма. Пришел ли конец свободной торговле

Тем не менее, несмотря на это решение, Германия «ни при каких обстоятельствах» не намерена отправлять на Украину войска или боевые самолеты, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам канцлера, он еще в начале боевых действий дал понять, что «о боевых самолетах речи быть не может», и его позиция осталась прежней.

Россия осуждает поставки Украине вооружений западными странами. В Кремле говорили, что это лишь затягивает конфликт. В МИДе предупреждали о жестком ответе в случае передачи дальнобойных орудий.

Теги
Персоны
Дмитрий Медведев подводная лодка Азовское море Черное море Военная операция на Украине

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
Материалы по теме
Сальдо сообщил о строительстве нового города на Азовском море
Политика
Власти Севастополя сообщили об уничтожении в море двух беспилотников
Политика
Пророссийские власти Запорожья сочли потерянным выход к морю для Киева
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter