Президент Аргентины исключил отправку оружия на Украину

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что Россия «должна понимать ущерб, который она наносит миру». Вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем они осудили российскую спецоперацию

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Аргентины Альберто Фернандес (Фото: Reuters)

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что его страна и Латинская Америка в целом не рассматривают возможность отправки оружия в зону конфликта на Украине. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем в Буэнос-Айресе.

«Аргентина и Латинская Америка не рассматривают отправку оружия на Украину или в любую другую зону конфликта», — сказал он (цитата по Diario El Norte).

Фернандес и Шольц осудили действия России на Украине, передает агентство Telam. «Россия должна понимать ущерб, который она наносит миру», — сказал аргентинский лидер.

Лидеры двух стран также затронули тему двусторонних отношений в бизнесе. Фернандес заявил о желании его страны стать «безопасным производителем газа» и укреплять свои энергетические мощности, а Шольц сообщил в этом контексте, что у Германии «запланировано много инвестиций» в Аргентине.

Издание La Capital отмечает, что это уже третья встреча Фернандеса и Шольца. Ранее они встречались в Берлине во время поездки аргентинского лидера по Европе и на саммите G7 в Мюнхене, где представлял сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC).

Фернандес ранее заявлял, что не поддерживает действия России на Украине, но указывал, что не будет отказываться от контактов с Москвой. Аргентина на ряду с другими латиноамериканскими странами не вводила санкций против России.

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва ранее отклонил запрос Германии о поставке боеприпасов для передачи их Украине, писала Folha de S.Paulo со ссылкой на источники. Он аргументировал свое решение тем, что не хочет «провоцировать русских».

Бразилия не присоединилась к западным санкциям против России после начала спецоперации на Украине. Предыдущий президент страны и главный соперник Лулы да Силвы на недавних выборах — Жаир Болсонару — указывал, что Бразилия будет сохранять нейтралитет в отношении этого конфликта.