Президент Бразилии предложит Зеленскому, как достичь мира на Украине

Телефонные переговоры президентов Бразилии и Украины намечены на 18 июля

Жаир Болсонару (Фото: Andressa Anholete / Getty Images)

Президент Бразилии Жаир Болсонару на переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским выскажет ему мнение о пути решения конфликта на Украине, заявил политик в интервью CNN Brazil.

«Я выскажу ему свое мнение, что я думаю. О решении ситуации. Я знаю, как бы это могло быть», — сказал он.

Болсонару отказался уточнять, как он видит путь разрешения ситуации на Украине, но вспомнил о войне Аргентины и Великобритании в 1982 году.

Фолклендская война – военный конфликт, который разгорелся в апреле 1982 года после вторжения Аргентины на Фолклендские (Мальвинские) острова, малонаселенные британские заморские территории в южной части Атлантического океана. Война продлилась 74 дня и закончилась победой Великобритании.

«Чем закончилась война Аргентины с Великобританией в 1982 году? Речь про это. <...> Это ранит, но это нужно осознать», — сказал бразильский президент.

Телефонные переговоры Болсонару и Зеленского запланированы на 18 июля, пишет издание Metropole. По словам бразильца, он хотел быть сделать «как можно больше, все возможное для мира».

Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин называл защиту населения Донбасса и обеспечение безопасности России. Киев считает действия Москвы агрессией и разорвал с ней дипломатические отношения.

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Спустя несколько дней после начала спецоперации президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что страна занимает нейтральную позицию в отношении событий на Украине, не будет осуждать Россию и вводить против нее санкции.

В апреле он сообщил, что Бразилия не будет вмешиваться в ситуацию на Украине, и заявил, что речь о резне там не идет, передало издание Globo. Москва, сказал Болсонару, действует в двух областях Украины, где более 90% населения высказались за независимость и сближение с Россией.

Говоря о президенте Украины Владимире Зеленском, бразильский лидер заявлял, что украинский народ «поверил комику». «Комик, которого избрали президентом Украины. Народ доверил юмористу определить судьбу нации», — иронизировал Болсонару.